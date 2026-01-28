Squella entra a la polémica entre Gobierno y oposición por sala cuna y espera lograr un acuerdo en marzo
En las últimas horas, La Moneda arremetió contra la UDI por el poco avance de la iniciativa.
Noticias destacadas
En su llegada a la Oficina del Presidente Electo (OPE) en la tarde de este miércoles, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió al estancamiento en las negociaciones entre Gobierno y oposición para sacar adelante el proyecto de sala cuna, que ha generado una fuerte polémica entre La Moneda y partidos como la UDI.
“El otrora candidato José Antonio Kast, hoy día Presidente electo, lo dijo en varias oportunidades: formó parte de nuestro programa de Gobierno”, partió señalando el futuro senador.
Al ser consultado por la viabilidad del proyecto, Squella afirmó que este “tiene que ser en la línea de algo que efectivamente sea una contribución al desarrollo, no solo de quienes están en la situación de recibir esa sala cuna universal, sino que también de la economía en términos generales”.
En esa misma línea, el timonel de Republicanos reconoció: “Esos son los ajustes en el ámbito técnico que se está trabajando ahora, para que ojalá en el tiempo que va a quedar en los primeros días de marzo se pueda terminar un texto que nos gusta a todos”.
Quien también se refirió al retraso del proyecto fue el senador de la UDI y presidente de la comisión de Educación, Gustavo Sanhueza, quien se defendió ante las acusaciones de dilatar el debate. “Lo mínimo en una discusión de este tipo es tener reglas claras, estudios previos y un diseño financiero responsable. Además, queda en evidencia una descoordinación interna del Gobierno, porque mientras nosotros sostuvimos conversaciones formales con la ministra Segpres (Macarena Lobos), pareciera que la ministra sectorial no estaba al tanto de esas conversaciones”.
En tanto, Lobos reafirmó: "Creemos que hay un acuerdo técnico y político bastante amplio, salvo algún partido que no permitió que esto se viabilizara. No vamos a cesar y esperamos que los aires estivales permitan que de vuelta en marzo podamos viabilizar esta importante medida”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Trece años para Álvaro Jalaff y siete para Rodrigo Topelberg: el detalle de las penas que solicita el Ministerio Público a los 10 imputados del Caso Audios
La Fiscalía espera que los cargos sean acogidos por el Tribunal, mientras que las defensas de varios de los acusados pedirían la reapertura de la investigación.
Cifras preocupantes: población de Chile superará los 20 millones este año, pero comenzará a reducirse a mediados de la próxima década
Acorde al INE, desde 2036 se proyecta una disminución en la población como consecuencia de la caída de la fecundidad y del aumento en el envejecimiento del país.
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete