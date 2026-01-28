Squella entra a la polémica entre Gobierno y oposición por sala cuna y espera lograr un acuerdo en marzo

En las últimas horas, La Moneda arremetió contra la UDI por el poco avance de la iniciativa.

En su llegada a la Oficina del Presidente Electo (OPE) en la tarde de este miércoles, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió al estancamiento en las negociaciones entre Gobierno y oposición para sacar adelante el proyecto de sala cuna, que ha generado una fuerte polémica entre La Moneda y partidos como la UDI.

“El otrora candidato José Antonio Kast, hoy día Presidente electo, lo dijo en varias oportunidades: formó parte de nuestro programa de Gobierno”, partió señalando el futuro senador.

Al ser consultado por la viabilidad del proyecto, Squella afirmó que este “tiene que ser en la línea de algo que efectivamente sea una contribución al desarrollo, no solo de quienes están en la situación de recibir esa sala cuna universal, sino que también de la economía en términos generales”.

En esa misma línea, el timonel de Republicanos reconoció: “Esos son los ajustes en el ámbito técnico que se está trabajando ahora, para que ojalá en el tiempo que va a quedar en los primeros días de marzo se pueda terminar un texto que nos gusta a todos”.

Quien también se refirió al retraso del proyecto fue el senador de la UDI y presidente de la comisión de Educación, Gustavo Sanhueza, quien se defendió ante las acusaciones de dilatar el debate. “Lo mínimo en una discusión de este tipo es tener reglas claras, estudios previos y un diseño financiero responsable. Además, queda en evidencia una descoordinación interna del Gobierno, porque mientras nosotros sostuvimos conversaciones formales con la ministra Segpres (Macarena Lobos), pareciera que la ministra sectorial no estaba al tanto de esas conversaciones”.

En tanto, Lobos reafirmó: "Creemos que hay un acuerdo técnico y político bastante amplio, salvo algún partido que no permitió que esto se viabilizara. No vamos a cesar y esperamos que los aires estivales permitan que de vuelta en marzo podamos viabilizar esta importante medida”.