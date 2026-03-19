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Subir recaudación, reducir evasión y aplicar el plan tributario: los desafíos del nuevo director del SII

El ingeniero Jorge Trujillo asumirá a inicios de la próxima semana como nuevo titular de Impuestos Internos. Y ya realizó su primer fichaje para su aterrizaje en la entidad.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

impuestos recaudación SII Evasión Sebastian Valdenegro
<p>Jorge Trujillo, nuevo director del SII. Carolina Saravia, directora (s) y subdirectora de Fiscalización del SII. Fotos: Verónica Ortíz y Archivo</p>

Jorge Trujillo, nuevo director del SII. Carolina Saravia, directora (s) y subdirectora de Fiscalización del SII. Fotos: Verónica Ortíz y Archivo

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