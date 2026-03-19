Subir recaudación, reducir evasión y aplicar el plan tributario: los desafíos del nuevo director del SII

El ingeniero Jorge Trujillo asumirá a inicios de la próxima semana como nuevo titular de Impuestos Internos. Y ya realizó su primer fichaje para su aterrizaje en la entidad.

A inicios de la próxima semana, el Servicio de Impuestos Internos (SII) tendrá un nuevo liderazgo.

Utilizando una de las denominadas 12 balas de plata, que permite a un nuevo Gobierno designar cargos adscritos a Alta Dirección Pública de forma directa y sin concurso, el Ejecutivo optó por el ingeniero Jorge Trujillo para encabezar la institución, en un momento clave para la implementación de la agenda tributaria del Ejecutivo.

Hasta hace poco ejecutivo de la multinacional tecnológica Sicpa, Trujillo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y tuvo roles clave en el SII a inicios de los 2000, siendo director de Grandes Contribuyentes entre 2002 y 2008, mientras que entre marzo de 2006 y diciembre de 2008 fue subdirector de Fiscalización de la entidad.

El ingeniero sucederá a la directora (s) del SII hasta el 11 de marzo, Carolina Saravia, quien retoma su rol como subdirectora de Fiscalización de la entidad.

El nuevo titular no ha perdido tiempo y ya realizó su primer fichaje para preparar su desembarco: la abogada Rosario Sepúlveda será su jefa de gabinete.

Abogada de la Universidad Austral y magíster en Derecho por la Universidad de Chile, Sepúlveda cuenta con una extensa trayectoria en el servicio, ejerciendo en la Subdirección de Fiscalización, la Oficina de Análisis de la Elusión y la Dirección de Grandes Contribuyentes.

Agenda de tareas

Uno de los principales desafíos para Trujillo será conciliar las rebajas de impuestos y la simplificación del sistema tributario propuesto por Kast, pero manteniendo la sostenibilidad de la recaudación, expone la socia de Tax & Legal de PwC Chile, Loreto Pelegrí: “Esto implicará fortalecer la asistencia al contribuyente y facilitar el cumplimiento -especialmente para Pymes y emprendedores-, mientras que deberá mantener una fiscalización efectiva sobre quienes concentran mayor riesgo fiscal, y sin afectar los derechos de los contribuyentes.También deberá equilibrar y mantener las tareas de fiscalización sin generar efectos adversos en inversión y actividad económica, enfocando la fiscalización al comercio ilícito e informalidad”, agrega.

La implementación de los cambios tributarios -como reducir la tasa corporativa de 27% a 23%, eliminar contribuciones a la primera vivienda y terminar con el impuesto a las ganancias de capital, entre otros, así como la necesidad de aumentar la recaudación fiscal, serán las principales prioridades de Trujillo, agrega el socio de Tax & Legal de Deloitte, Joseph Courand: “Especial foco tendrá la eficiencia de los programas de fiscalización del SII, los cuales probablemente serán revisados para evaluar y fortalecer su capacidad recaudatoria”.

El directivo tendrá el desafío de empujar de manera simultánea dos políticas que podrían considerarse como “divergentes”, considera el socio adjunto de Conocimiento en Políticas Tributarias de EY, Víctor Fenner: “Por un lado, imprimir a su administración un sello pro emprendimiento, más flexible y alérgico a la denominada “permisología”. Pero, al mismo tiempo, en un escenario de estrechez fiscal (bajo crecimiento, alta informalidad, y por ende baja recaudación), se le exigirá al nuevo director cuidar cada peso de recaudación, lo cual implica fortalecer, tanto los esfuerzos de fiscalización como de asistencia al contribuyente”, expone.

Un reto será equilibrar la recaudación fiscal en un contexto donde se va a discutir una rebaja al impuesto de Primera Categoría y la simplificación del sistema tributario, opina el socio líder de Consultoría Legal y Tributaria de KPMG, Andrés Martínez: “Será clave que el SII entregue resultados concretos en materia de evasión y elusión, poniendo especial atención en la informalidad y la economía digital. Otra tarea relevante será reconstruir la confianza, profundizando los modelos colaborativos y eliminando fricciones y conflictos innecesarios con los contribuyentes”.

La abogada Rosario Sepúlveda será la nueva jefa de gabinete, con una extensa trayectoria en el servicio, donde ha ejercicio distintas funciones.

Ayuda a quienes cumplen

El combate a la evasión no será la única preocupación, estima el exsubdirector jurídico del SII y socio de Tax & Legal de BDO, Cristián Vargas: “El servicio debiera reforzar un enfoque que distinga errores subsanables de conductas fraudulentas: ayudar al contribuyente cumplidor a corregir oportunamente, sin imponerle costos de cumplimiento adicionales por defectos formales o rectificaciones razonables”, apela.

Para el socio de SW Chile, Rodrigo Benítez, es fundamental que Trujillo ayude a “recomponer las relaciones entre los asesores tributarios y el SII, para que sigamos siendo coadyuvantes del cumplimiento de la ley”, a lo que suma el frente interno para trabajar de manera coordinada con los funcionarios y los gremios del servicio.

Mientras que el socio de VLA Abogados, Christian Aste, plantea que el director deberá gestionar las reformas que se propondrán; administrar adecuadamente la “presión política que harán los funcionarios por esos cambios”, y “asegurarse de explicarlos satisfactoriamente, tanto a los contribuyentes, como a los gremios empresariales, colegios profesionales y la academia”.

Ricardo Escobar fue director entre 2006 y 2010.

Escobar: “Conoce todas las áreas donde se pueden ajustar tuercas que mejoren la recaudación”