Cruzados reduce drásticamente sus pérdidas gracias al aumento en las ventas de abonos, publicidad y auspicios

Al hacer un zoom a estos negocios, el balance de la compañía muestra que los ingresos en publicidad y auspicios llegaron a $ 4.445 millones, en tanto que por la venta de entradas y abonos sumó $ 3.017 millones, los derechos televisivos nacionales aportaron otros $ 2.243 millones y las escuelas de fútbol, $ 325 millones.

Otros ítemes que abultaron la facturación son los derechos de televisión internacional, que ascendieron en el semestre a los $ 196 millones; los arriendos y concesiones, que llegaron a $ 225 millones; los ingresos por merchandising y licencias, que sumaron $ 149 millones, y el e-commerce que le trajo al club $ 119 millones. Las membresías de socios aportaron $ 72 millones así como el préstamo de jugadores otros $ 20 millones.