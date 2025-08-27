Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Actualidad
Actualidad

Cruzados reduce drásticamente sus pérdidas gracias al aumento en las ventas de abonos, publicidad y auspicios

A días de inaugurar su nuevo estadio, el Claro Arena, la empresa informó que lo ingresos del club deportivo crecieron 41,8% en el primer semestre, sumando $ 11.008 millones a junio.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Miércoles 27 de agosto de 2025 a las 18:45 hrs.

Valeria Ibarra Fútbol CRUZADOS resultado de empresas
<p>Cruzados reduce drásticamente sus pérdidas gracias al aumento en las ventas de abonos, publicidad y auspicios</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Corte Suprema rechaza recurso de empresa dueña de “edificio fantasma” en Estación Central y valida actuar del municipio en el proceso
2
Mercados

Fintech demanda por US$ 17,8 millones a extrabajadores de la firma por competencia desleal
3
Economía y Política

FMI reafirma acuerdo de línea de crédito con Chile, pero advierte sobre impacto en el país de la desaceleración global
4
Empresas

Cencosud en Argentina: los dos malls bajo la lupa de la autoridad que generan tensión con la firma chilena
5
Empresas

Pérdidas de Iansa se profundizan al primer semestre debido a la caída de los precios internacionales
6
Mercados

El correo del exejecutivo de LarrainVial que advirtió los riesgos en Fondo Estructurado I, tras estallar caso Audios
7
Economía y Política

Otro frente de debate laboral: Bravo apunta a “cuestionable” uso de datos administrativos para medir informalidad
8
Mercados

Aseguradores: la firma que más invalidez ha producido en el SIS “es una empresa estatal que se dedica al cobre”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete