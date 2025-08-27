Cruzados reduce drásticamente sus pérdidas gracias al aumento en las ventas de abonos, publicidad y auspicios
A días de inaugurar su nuevo estadio, el Claro Arena, la empresa informó que lo ingresos del club deportivo crecieron 41,8% en el primer semestre, sumando $ 11.008 millones a junio.
A pocos días de inaugurar el Claro Arena, el flamante nuevo estadio de San Carlos de Apoquindo, la sociedad anónima deportiva Cruzados, ligada al club de fútbol Universidad Católica, reportó sus resultados del primer semestre a la CMF. Al 30 de junio 2025, la empresa registró ingresos de actividades ordinarias por $ 11.008 millones, lo que representa un incremento del 41,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, explicado principalmente por mayores ventas por abonos, publicidad y auspicios.
Al hacer un zoom a estos negocios, el balance de la compañía muestra que los ingresos en publicidad y auspicios llegaron a $ 4.445 millones, en tanto que por la venta de entradas y abonos sumó $ 3.017 millones, los derechos televisivos nacionales aportaron otros $ 2.243 millones y las escuelas de fútbol, $ 325 millones.
Otros ítemes que abultaron la facturación son los derechos de televisión internacional, que ascendieron en el semestre a los $ 196 millones; los arriendos y concesiones, que llegaron a $ 225 millones; los ingresos por merchandising y licencias, que sumaron $ 149 millones, y el e-commerce que le trajo al club $ 119 millones. Las membresías de socios aportaron $ 72 millones así como el préstamo de jugadores otros $ 20 millones.
Todo ello impactó en la generación de caja y al cierre del primer semestre de este año, la sociedad obtuvo un Ebitda positivo de $1.140 millones.
En la última línea, el club cruzado vio reducir sustancialmente sus pérdidas, las que pasaron de un saldo en rojo de $ 2.101 millones en la primera mitad de 2024 a una pérdida de $ 354 millones esre primer semestre.
