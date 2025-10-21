Exgerente general de SQM opta por guardar silencio y espera veredicto final en la última causa por platas políticas

A la salida de la audiencia el único que habló fue el candidato presidencial Marco Enríquez Ominami.

Era la última oportunidad de hablar, pero Patricio Contesse González, el histórico gerente general de SQM, optó por guardar silencio.

Ello en la antesala del veredicto por la causa de financiamiento irregular de partidos y figuras políticas, que comprendió una indagatoria por cohecho y delitos tributarios, todo esto en el Tercer Tribunal Oral de Santiago.

Este proceso comenzó en 2023 y se extendió hasta 2025, con el Servicio de Impuestos Internos como principal querellante y en calidad de imputados está el candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, el exsenador y exministro Pablo Longueira, los ex políticos de la DC Roberto León y Marcelo Rozas. Todos concurrieron hoy (Rozas lo hizo de manera telemática por razones de salud) al Centro de Justicia y ninguno habló en la audiencia.

A la salida del tribunal, el presidenciable fue el único que aprovechó la numerosa prensa y habló a los micrófonos: "Confío en que mañana se repetirá lo que ha ocurrido en los últimos 11 años, a lo largo de 13 causas" y que "se confirmará mi inocencia". Y marcó: "mi calvario terminará mañana".