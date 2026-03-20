Óscar Hasbún, sobre desafíos de comercio exterior para Chile: “Buscar nuevos mercados, abrir la India, el sudeste asiático, yo creo que eso es una prioridad”

El presidente de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) abordó en el Seminario Económico 2026 de Diario Financiero sus preocupaciones sobre el estrechol de Ormuz y afirmó que ministro Quiroz “tiene un espíritu que es lo que el país requiere”.

Uno de los asistentes al panel de conversación que tuvo lugar este jueves en el Seminario Económico 2026, organizado por Diario Financiero, fue el presidente de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), Óscar Hasbún.

El también director de empresas -como Hapag Lloyd, Quiñenco y Banco de Chile- comenzó sus palabras refiriéndose al título del seminario, denominado “El Nuevo Ciclo”. “Y yo creo que esa es quizás la noticia más importante”. “Cuando uno mira los últimos diez años, el país efectivamente, lo dijo el ministro (Jorge Quiroz), creció a menos del 2%. Si Chile hubiese crecido en la misma tasa que creció en los diez años anteriores al 2014, recaudaría hoy día 20 mil millones de dólares más en impuestos, que es mucho más grande que cualquiera de las reformas tributarias que se ha pretendido hacer”, afirmó.

El problema, en su opinión, responde a una práctica realizada durante los últimos 10 años en el país “donde se demonizó nuestro modelo de desarrollo económico. Empezamos a crear palabras como ‘la economía extractivista’, ‘el modelo de desarrollo está agotado’”.

En respuesta, el presidente de la CSAV afirmó: “Yo quiero decir simplemente datos que son objetivos, si nuestras industrias principales –y voy a decir cuatro industrias: forestal, minería, agricultura y acuicultura– que son el del 80% de lo que Chile exporta (...) hubiesen crecido a la misma tasa que crecieron esas industrias en el mundo, es decir, hubiésemos mantenido nuestro market share (...) Chile exportaría hoy 35 mil millones de dólares más, es decir, diez puntos más del PIB“.

Así, entonces, reflexionó que las palabras de Jorge Quiroz –quien expuso durante 50 minutos previo al Foro sobre medidas económicas que tomarán como gobierno– “tiene un espíritu que es lo que el país requiere. Montón de medidas, montón de cosas. Yo le deseo éxito, pero creo que el discurso es muy importante porque aquí hay que recuperar el ánimo de invertir, hay que recuperar el optimismo y yo creo que el mensaje del ministro es de optimismo y ojalá que el Parlamento y nuestra política ayuda a contribuir a que este ánimo se transforme en cosas muy concretas para que vuelva a crecer la idea del pueblo”.

El escenario internacional

Consultado por el director del Diario Financiero, José Tomás Santa María, sobre su perspectiva en el escenario actual internacional –específicamente desde la mirada de las empresas navieras y el comercio internacional– Hasbún hizo énfasis en la situación actual que se vive en el Estrecho de Ormuz, “una ruta de tráfico marítimo que es de altísima relevancia para la economía global, no por el tráfico de todos los bienes, sino que por uno en específico que es el petróleo. El 23% del petróleo cruza el estrecho de Ormuz y no puede salir por otro lado, no es trivial porque todo ese petróleo llega ahí por tuberías”.

Terminado el conflicto, precisó, puede ocurrir perfectamente que (...) siga inhabilitado de operar o de operar normalmente. Y eso puede tener una consecuencia en la duración de un impacto que es muy preocupante porque obviamente que el precio del petróleo es a la economía, un precio demasiado relevante para todos nosotros y eso puede afectar sin duda la inflación”.

Consultado si, en medio de la polémica por el cable chino, Chile debería enfocarse en mantenerse “neutral”, Hasbún contestó que sí pues “somos una economía pequeña que necesitamos tanto Estados Unidos como China. Para tener una idea: Chile exporta 110 mil millones de dólares y China representa, de esos, 40 mil millones de dólares. Estados Unidos representa 17 mil”. En la misma materia, finalmente, planteó que Chile aún tiene un desafío: “ Buscar nuevos mercados, abrir la India, el sudeste asiático, yo creo que eso es una prioridad,porque este escenario nos va a poner en riesgo”.