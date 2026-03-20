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Óscar Hasbún, sobre desafíos de comercio exterior para Chile: “Buscar nuevos mercados, abrir la India, el sudeste asiático, yo creo que eso es una prioridad”

El presidente de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) abordó en el Seminario Económico 2026 de Diario Financiero sus preocupaciones sobre el estrechol de Ormuz y afirmó que ministro Quiroz “tiene un espíritu que es lo que el país requiere”.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 21:12 hrs.

<p>Óscar Hasbún, sobre desafíos de comercio exterior para Chile: “Buscar nuevos mercados, abrir la India, el sudeste asiático, yo creo que eso es una prioridad”</p>

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