Syncore responde a Carlos Peña y defiende laudo arbitral en disputa con filial de OHLA

El abogado Cristián Maturana presentó un informe en derecho en defensa de la empresa chilena, en el cual descarta la existencia de una supuesta contradicción interna en el fallo arbitral,

En medio del millonario conflicto que enfrenta a OHL Industrial Chile (OHLI), filial de la española OHLA, con Syncore Montajes, el abogado Cristián Maturana presentó un informe en derecho en defensa de la empresa chilena, con el objetivo de refutar los argumentos expuestos previamente por el académico Carlos Peña.

La disputa se da luego de que un fallo arbitral ordenara a la compañía hispana pagar más de US$ 21 millones a Syncore. En ese contexto, OHLI recurrió a la Corte de Apelaciones mediante un recurso de queja, apoyado en un informe elaborado por Peña, que buscaba desestimar el laudo arbitral.

Frente a ello, el documento de Maturana sostiene que el recurso de queja solo procede en casos donde se acreditan faltas o abusos graves por parte de los jueces, lo que -a su juicio- no ocurre en este caso.

Asimismo, el informe descarta la existencia de una supuesta contradicción interna en el fallo arbitral, uno de los puntos cuestionados tanto en el recurso de queja como en el informe de Peña. En esa línea, Maturana también afirma que la resolución no incurre en los vicios procesales que se le imputan.