Apagón del 25 de febrero: SEC arremete con multas a Engie y Generadora Metropolitana que suman más de $ 2 mil millones

Esto, por su responsabilidad en el desmembramiento del sistema tras el blackout. En tanto, la entidad fiscalizadora resolvió absolver a la empresa Bioenergías Forestales.

Siguen las sanciones por incumplimientos a la normativa eléctricas tras el apagón del 25 de febrero del año pasado. Este lunes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que ha sancionado a las empresas Engie Energía Chile y Generadora Metropolitana con un total de 30.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que representa aproximadamente $2.070 millones.

De acuerdo a lo informado por la entidad fiscalizadora, el desglose de las sanciones considera multas de 15.000 UTM para cada empresa, debido a deficiencias asociadas a la configuración y operación de sistemas de protección de sus instalaciones de generación, lo que incidió en el desmembramiento del Sistema Eléctrico Nacional durante el desarrollo de la contingencia.

En el caso de Engie Energía Chile, la SEC detalló que la investigación permitió establecer incumplimientos vinculados a ajustes de protecciones en instalaciones de generación fotovoltaica. Mientras, respecto a Generadora Metropolitana, se determinaron deficiencias en la configuración de protecciones de subfrecuencia en su central térmica, lo que contribuyó a la desconexión de unidades durante la emergencia eléctrica.

Estas nuevas sanciones se suman a las ya aplicadas en el marco de esta investigación, las que incluyen multas contra Interchile, Transelec, Alfa Transmisora, CGE Transmisión, Engie Energía, AES Andes y los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, por lo que hasta el momento el proceso investigativo ha permitido aplicar sanciones por más de $ 35 mil millones.

Precisamente, ya en febrero de este año, un día antes de cumplirse el primer aniversario del apagón, se cursaron multas a Engie Energía por $ 4.176 millones por falta de mantención para operar sistema Scada.

Una absolución

En este último proceso informado por la entidad este lunes, la SEC resolvió absolver a la empresa Bioenergías Forestales respecto de su eventual responsabilidad en los hechos investigados, tras el análisis técnico y jurídico de los antecedentes recopilados.

En el comunicado, la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, sostuvo que “estas decisiones forman parte de una investigación exhaustiva que ha implicado el análisis de miles de antecedentes técnicos y operativos, con el objetivo de determinar responsabilidades concretas y reforzar la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional. La señal es clara: las instalaciones deben operar con los estándares que exige la normativa vigente, especialmente en situaciones de contingencia”.

Cabeza añadió que la investigación continúa en desarrollo, por lo que no se descarta la aplicación de nuevas sanciones en la medida que se determinen responsabilidades adicionales.