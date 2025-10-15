Cuentas de la luz: CNE asegura que en informe preliminar "se dispuso la devolución de los montos cobrados en exceso"

La entidad volvió a defender que la metodología aplicada desde 2017 "consideraba una sobre estimación del efecto inflacionario".

En una nueva declaración pública, la Comisión Nacional de Energía (CNE) intentó este miércoles calmar las aguas frente al Informe Técnico Preliminar (ITP) del Precio de Nudo Promedio (PNP), el cual da cuenta de una baja en enero de las cuentas de electricidad. Esto, eso sí, debido a un error que se aplicó por varios años cuya detección se hizo recién en el actual proceso tarifario, implicando un cambio en la metodología.

"El cambio informado en el último informe técnico preliminar de la CNE corresponde a una corrección metodológica respecto de la consideración del efecto inflacionario en las diferencias de facturación que se reliquidan semestralmente en tarifas", indica la entidad.

En el escrito, se asegura que "en el informe técnico preliminar se dispuso la devolución de los montos cobrados en exceso, debidamente reajustados, lo que significaría una reducción aproximada del 2% en las cuentas de electricidad, a contar de enero del próximo año".

Según se explica, hasta ahora, la metodología que se estaba aplicando en los procesos de PNP desde el año 2017, consideraba una sobre estimación del efecto inflacionario en tanto se consideró la aplicación de la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables y la variación del IPC para las referidas diferencias de facturación.

En esa línea, tal como lo declaró en la mañana el secretario ejecutivo de la entidad en una escueta declaración, "la detección de esta situación responde al proceso permanente de revisión y mejora de los modelos de cálculo que utiliza la CNE, en el marco de su compromiso con la rigurosidad técnica, la transparencia y la corrección oportuna de sus procedimientos".

La CNE recalca que la modificación busca asegurar que los cálculos tarifarios reflejen fielmente los costos reales de generación y, por tanto, que las tarifas que pagan los clientes sean justas y representativas de dichos costos.

Y, además, se indica que el proceso se encuentra actualmente en una etapa preliminar, "por lo que el llamado es a esperar el desarrollo y conclusión de las etapas administrativas correspondientes, antes de que se adopten decisiones definitivas".