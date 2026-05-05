Director ejecutivo del Coordinador Eléctrico se propone reducir fuertemente los incumplimientos normativos del sector en 2026

A un mes de su aterrizaje, Ramón Castañeda sostiene que las autoridades coinciden en esta necesidad que repercute en la operación segura del sistema eléctrico.

El 1 de mayo, Ramón Castañeda cumplió un mes como nuevo director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). En su primera entrevista en el cargo, reconoce a DF que tomar este rol era un desafío técnicamente "muy atractivo" en un momento en que "la velocidad con la que están ocurriendo estos cambios más recientes es bien impresionante y nos coloca también en un punto común con lo que está ocurriendo en otras geografías del mundo".

Pero no solo fueron los 30 años en el sector los que lo motivaron. Sincera que su experiencia reciente como gerente general del Puerto de San Antonio fue muy gratificante y el Coordinador -también con una vocación pública- cumplía ese rol.

Castañeda está enfocado este año "con mucha fuerza" -asegura- en cerrar las brechas que se han identificado en todos los sentidos. En esto apunta al Informe Anual del grado de cumplimiento de las empresas parte del Sistema Eléctrico Nacional, que fue enviado por el Coordinador a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) un día antes de su llegada al organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico.

Tal reporte reveló que los resultados del nivel de cumplimiento son preocupantes y requieren acciones correctivas a la brevedad. Por ejemplo, el informe mostró que, en disponibilidad de información en tiempo real, solamente 82 de las 254 firmas evaluados cumplieron el estándar exigido en la normativa, mientras 172 registraron incumplimientos. Aun cuando esto significa una mejora de 20% respecto del año anterior en este indicador, advirtieron, el cumplimiento global está lejos de ser adecuado para la operación segura del sistema.

"Ese es un instrumento para trabajar con la autoridad, pero también con los propios coordinados", dice, agregando que esperan avanzar también muy fuerte en el plan de 20 medidas trazadas por el Coordinador el año pasado para fortalecer el sistema eléctrico.

La nueva autoridad advierte: "El sistema será bastante distinto de lo que era el 2020. Es una década en que realmente habrá una transformación muy importante. Una parte de esta ya se visualizaba en la década anterior, cuando nace el Coordinador, que era toda la incorporación de energías renovables. Pero hay otros cambios que no estaban tan adelantados o tan previstos hace diez años atrás y que hoy día se aceleran y nos ponen bastantes desafíos".

A las medidas ya trazadas para garantizar la seguridad de la operación, adelanta que trabajan en automatizar tareas "de apoyo a la operación del sistema en el tiempo real, en el despacho, para que la toma de decisiones pueda ser cada vez con más elementos para decidir".

- ¿Ve la necesidad de nuevas atribuciones para la operación del sistema? Han planteado desde hace tiempo problemas para la visibilidad de PMGD, por ejemplo.

- Este es un sistema interconectado y todos los eslabones son importantes. Ahí hay un trabajo que se está haciendo para cerrar esas brechas este año con todos los coordinados (empresas). He participado también en algunas de las reuniones con las nuevas autoridades y vemos una voluntad de apoyar eso. En paralelo, está la parte formal, donde el 31 de marzo se emitió un informe directamente a la Superintendencia y ahí también hay todo un proceso que se va siguiendo para garantizar que esto efectivamente ocurra. No es solamente una cosa de buena voluntad, sino que también tiene que haber un proceso formal.

- ¿Le preocupa no tener las herramientas para ejercer algún tipo de acción frente a algún incumplimiento? El Coordinador denunció a la SEC ante Contraloría...

- Tengo dos comentarios sobre eso. Lo primero, hemos estado hablando con los gremios y en general, sin excepciones, los comentarios que hemos recibido tienen que ver con dificultades. Dificultades objetivas, que por supuesto se tienen que resolver, pero en ningún momento una desaprensión o una indiferencia o un cuestionamiento de la necesidad del cumplimiento de todos estos requisitos para formar parte de este sistema. Lo segundo es que cuando hemos conversado con las nuevas autoridades ministeriales sobre todo, pero también en las otras instituciones con que nos hemos reunido, hemos hablado esto y lo que veo ahí también es esa misma voluntad y conciencia de la importancia de cerrar todas estas brechas este año.

- ¿Más bien hay que confiar en la palabra de las empresas que entren a cumplir esas disposiciones?

- No lo pondría en esos términos porque en paralelo está el tema formal y hemos hecho esta comunicación a la Superintendencia que tiene la facultad para multar. Por lo tanto, son dos carriles que van completamente en paralelo y uno no obstaculiza el otro.

- Pero en la medida que la SEC no responde, ¿se pone en riesgo al sistema?

- Te puedo hablar de lo que vi en la reunión que tuvimos con la superintendenta (Marta Cabeza). Y ahí hay un consenso de la necesidad de lograr que se cumplan estos requisitos y lograr que se cierren estas brechas que están reflejadas en el informe. No hay dos opiniones al respecto.

- Este año busca cerrar las brechas y seguir el plan de medidas post apagón. ¿Qué desafíos hay en el mediano plazo?

- El desafío, que es esta transformación tan rápida, está claro. ¿Cómo uno la aborda? Uno de ellos tiene que ver con la capacitación. Hay una agenda que se definió el año pasado en estas 20 medidas que tiene que ver con eso. Con la formación de los operadores, con disponer de sistemas cada vez más sofisticados para apoyar su trabajo. Por otro lado, el relacionamiento y la forma en que nosotros estamos interactuando con los stakeholders. Y quizá la mirada un poco más larga tiene que ver con cómo, tanto la operación, la planificación y el mercado van absorbiendo esta gran incorporación de baterías. Y en eso, por ejemplo, nosotros en los próximos días vamos a estar evacuando una guía que tienen que ver con las pruebas necesarias para validar la capacidad grid forming de algunas de estas instalaciones.

- ¿Es posible seguir avanzando en descarbonización y llegar a la carbono neutralidad que se fijó?

- El 2022 el Coordinador Eléctrico sacó una primera versión de esta hoja de ruta para la transición energética. A fines de diciembre del 2024 se hizo una actualización y probablemente dos años después, a fines de este año, uno podría pensar que ya también se piense en una nueva versión. Pero lo que se veía hace diez años atrás como la novedad que era la incorporación de energías renovables, ya ocurrió. Y en el caso de las baterías un poco estamos en ese punto de inflexión donde se va a acelerar esta incorporación. Desde esa mirada, ¿cuál es la etapa que sigue?, es justamente cómo el sistema mantiene su resiliencia y la mejora en el contexto de esta incorporación tan importante de inversores fundamentalmente.

En las versiones anteriores de esta hoja de ruta se hablaba del 2035, 2030. Creo que ahí hay todavía uno o dos años en los cuales se va a ir viendo la práctica el funcionamiento de estas nuevas tecnologías, y probablemente cada cierto tiempo actualizar va a ser una forma de ir tomando en cuenta cómo en la práctica se ha visto que esto funciona. En la planificación siempre pasa esto. Hoy creo que estamos viendo escenarios que no son distintos de la última versión. Creo que hasta que no haya una suerte de actualización de esto, no me atrevería a decir si eso va a ser muy diferente, pero hoy no veo razones para que haya un gran cambio en las proyecciones que se hicieron hace no mucho tiempo atrás.

- ¿Cómo se trabaja a partir de ahora con las autoridades teniendo en cuenta que muchas de las aristas del apagón todavía siguen abiertas?

- En estas cuatro semanas, una de las primeras actividades que hemos estado realizando es reunirnos con las autoridades. La coordinación institucional es un concepto en el que se está trabajando. Nosotros vamos a ir siguiendo el liderazgo del Ministerio, pero proactivamente también proponiendo todo aquello donde podamos colaborar para que, de la manera más ágil posible, siempre estemos absolutamente coordinados. Un ejemplo también de eso para los próximos meses serán estos simulacros que se hacen de una posible situación de contingencia y cómo se administra.

- ¿Y cómo está la relación con las empresas? Después del apagón hubo cuestionamientos porque habría -por ejemplo- aumentado la exigencia.

--Hemos estado también reuniéndonos justamente con los gremios. Cada uno tiene ciertos intereses, que es legítimo, pero veo bastante coincidencia, por ejemplo, en la importancia de este diálogo permanente, de esta coordinación.

- ¿Cómo ve la sequía y lo que pueda suceder este año con El Niño?

- El Estudio de Seguridad de Abastecimiento de marzo da cuenta que no hay una alerta o una situación donde podríamos tener un problema con el abastecimiento de energía. Con el proceso que estamos viviendo con la incorporación de energías renovables, se tiene cada vez más disponibilidad de energía propiamente tal. Los desafíos técnicos tienen que ver con el traslado de esa energía, con la inercia, pero hay mucha capacidad de producir energía en el sistema en este momento.

- ¿Ya dejó de ser tan problemático el tema de la sequía como lo era hasta hace un tiempo en los informes?

- Sigue siendo relevante y tiene impacto en los precios evidentemente. La componente hidroeléctrica es importante y lo va a seguir siendo por un tiempo en el futuro. Pero claro, en términos proporcionales va siendo más acotado.