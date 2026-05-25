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Presidente del Coordinador Eléctrico desliza autocrítica y afirma: "Tenemos que recuperar la confianza en el sector eléctrico"

En el marco de la Cuenta Pública del organismo, se insistió en que reducir brechas de cumplimiento normativo "no es opcional, es un imperativo".

Por: Karen Peña

Publicado: Lunes 25 de mayo de 2026 a las 20:50 hrs.

Energía gobierno coordinador eléctrico Karen Peña
<p>Hugo Briones, subsecretario de Energía; Ximena Rincón, ministra de Energía, Juan Carlos Olmedo, presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico; y Bernardita Espinoza, consejera del organismo.</p>

Hugo Briones, subsecretario de Energía; Ximena Rincón, ministra de Energía, Juan Carlos Olmedo, presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico; y Bernardita Espinoza, consejera del organismo.

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