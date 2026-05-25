Presidente del Coordinador Eléctrico desliza autocrítica y afirma: "Tenemos que recuperar la confianza en el sector eléctrico"

En el marco de la Cuenta Pública del organismo, se insistió en que reducir brechas de cumplimiento normativo "no es opcional, es un imperativo".

Con miras a cumplirse en octubre una década desde la constitución del Coordinador Eléctrico, el presidente del Consejo Directivo del organismo que supervisa la operación del sistema, Juan Carlos Olmedo, reconoció este lunes en el marco de la Cuenta Pública de la entidad que en 2025 ha sido "un período que nos deja aprendizajes relevantes y que marca con total claridad un punto de inflexión en que se encuentra el sistema eléctrico nacional hoy".

Más allá de las cifras, para Olmedo, hoy se opera un sistema muy distinto, con más capacidad de generación renovable, más descentralizado y dinámico, con menores emisiones y mucho más exigente de operar.

Y sinceró: "Hemos aprendido algo fundamental. En un sistema eléctrico moderno la seguridad ya no depende de la capacidad instalada (...) Depende de la estabilidad dinámica de la red, del control de frecuencia y tensión y de la respuesta precisa de equipos basados en electrónica de potencia. En otras palabras, la seguridad depende de que el sistema funcione como un todo coherente".

En esa línea, aseguró que "el año 2025 nos recordó que esta coherencia no está garantizada y que los márgenes operacionales pueden reducirse con rapidez". En concreto, el ejercicio del que hoy dan cuenta -dijo- "nos dejó evidencia positiva en la integración de nuevas tecnologías, pero también lecciones severas que no podemos soslayar. Marcó un punto de inflexión".

Según explicó, "nos recordó que esa coherencia no está garantizada y que un corte de suministro eléctrico como el del 25 de febrero no puede volver a repetirse. La complejidad del sistema no permite errores. Ese aprendizaje no es un retroceso, es una condición para avanzar. Las transiciones profundas, como la que está realizando el sistema eléctrico chileno, se construye desde la capacidad de hacer una autocrítica, corregir, de aprender y de fortalecerse como parte de un proceso de mejora continua".

Y enfatizó que "la seguridad de servicio es una condición que debe ser permanentemente resguardada, especialmente en un entorno que ha alcanzado altos niveles de complejidad". Ahí recordó que, como parte del proceso de análisis, el Coordinador impulsó un conjunto de 20 medidas para fortalecer la seguridad y resiliencia del sistema.

Pero el análisis no quedó ahí. Olmedo planteó que el año 2025 evidenció que la operación segura no depende exclusivamente del Coordinador: "Depende de igual manera del cumplimiento riguroso de las exigencias técnicas y normativas por parte de todas las empresas coordinadas. Tenemos que recuperar la confianza en el sector eléctrico. Para eso reducir brechas no es opcional, es un imperativo. La seguridad es y será siempre una responsabilidad compartida".

De cara al futuro, afirmó que hay un desafío inédito de operar de manera segura un sistema que en determinados momentos alcanzará niveles cercanos al 100% de generación renovable, lo que exige decisiones, estándares, disciplina técnica y sobre todo una mirada del desarrollo futuro que tendrá el sistema.

El timonel del Coordinador remarcó que la institución ya está construida y que ahora hay que proyectarla y adaptarla a un sistema que será cada vez más complejo. "Hemos demostrado que Chile puede contar con un operador independiente técnico confiable en línea con los estándares de países de la OCDE. Pero las instituciones no se miden por lo que han sido, sino por su capacidad de responder al futuro. Y en el futuro, aunque esto ya es visible, el rol del sistema eléctrico es cada vez más relevante en la vida de todas las personas. No hay desarrollo económico y social sin energía eléctrica", dijo.

Ahí delineó que se debe fortalecer la red, mejorar la operación, elevar los niveles de cumplimiento normativo y construir un sistema verdaderamente resiliente. "No hacerlo simplemente no es una opción. Chile ha avanzado en años lo que otros países les ha tomado décadas, pero ese avance nos exige madurez y responsabilidad. La transición energética de Chile no se va a definir por cuanta capacidad instalada sumemos, sino por nuestra capacidad colectiva de operar ese sistema con seguridad. En ese desafío, la responsabilidad nos pertenece a todos", lanzó.

Siendo la última cuenta pública que le corresponde presentar al tener que abandonar el organismo en octubre, dijo sentirse "orgulloso y emocionado de ser parte de esta gran institución".

Director ejecutivo insiste en cerrar brechas

A casi dos meses de aterrizar en el Coordinador como director ejecutivo, Ramón Castañeda indicó que se está en un momento particularmente relevante para el sector y la institución. Y, tal como adelantó en entrevista con DF, remarcó la necesidad de cerrar brechas de cumplimiento normativo.

En su reflexión, admitió que, "aunque somos independientes de los intereses particulares de las empresas, cumplimos un rol que debe ser eficiente para contribuir al buen funcionamiento del mercado en el que ellas operan". Esta colaboración, continuó, "tiene un punto de partida muy nítido para mí y es que el principal desafío para este año 2026 es cerrar brechas de cumplimiento normativo que todavía persisten para garantizar un sistema eléctrico seguro".

Castañeda remarcó que saben que esto no es solo materia de voluntad: "Necesitamos acelerar inversiones en transmisión, almacenamiento y tecnologías de soporte red. Necesitamos que la industria se ponga al día en los aspectos que tiene pendientes por ejemplo, en la visibilidad en tiempo real de sus instalaciones, en las vías de comunicación y en el estándar técnico de las mismas".

Por ejemplo, indicó que, según lo informado a las autoridades, el pasado 31 de marzo en disponibilidad de canales de comunicación se registra apenas un 32% de cumplimiento en el sistema de información en tiempo real y 40% en comunicación de voz.

"Como director ejecutivo, este es un foco crítico para la gestión de este año 2026. Impulsaremos de forma colaborativa todas las acciones que sean necesarias para tener un sistema más seguro. Ello comienza por garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad que se han definido en la normativa", señaló.

Y adelantó que se realizará un simulacro de la aplicación del plan de recuperación de servicios con los actores principales que intervienen en estas situaciones.

La mención de Rincón a los PMGD

En su turno, la ministra de Energía, Ximena Rincón, insistió en que el desafío de este sector es enorme y se tiene que dimensionar lo importante que es el Coordinador. "Los PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida), tienen que estar aquí. Es importante que estén aquí. ¿Por qué? Porque eso nos permite gestionar mejor nuestra energía. Y ahí el llamado es colaborativo entre todas y entre todos", dijo, haciendo un guiño a la polémica que se ha desatado por los decretos reingresados a Contraloría.

Rincón indicó que los mejores años de Chile han sido aquellos en que "nos hemos sentado a la mesa y hemos planificado y encontrado soluciones". "Eso estamos haciendo hoy día con todos los parlamentarios de todos los sectores para la deuda con las distribuidoras. Pero no es solo la deuda con las distribuidoras, también es cómo logramos que exista competitividad, que no existan distorsiones, que logremos precios, que reconozcan el esfuerzo que ha hecho el país por tener energía renovable. Y ahí, Coordinador, ustedes juegan un rol trascendental", planteó.

Y destacó: "En la medida que logremos que exista certeza, que exista calidad y que exista competitividad, precio justo, el panorama cambia. Y ahí todo lo que hagamos colaborativamente hace la diferencia".

Balance de la operación

En su intervención, Olmedo indicó que durante el año pasado el sistema eléctrico nacional continuó transformándose a un ritmo acelerado. "Alcanzamos niveles históricamente altos de penetración de energías renovables variables, superando el 80% a nivel horario", dijo.

Y agregó que además cerraron el año con más de 2.500 MW de capacidad instalada de sistemas de almacenamiento, básicamente BESS, lo que significa prácticamente el doble de lo registrado el año anterior.

Castañeda precisó que en 2025 la capacidad instalada creció 6,6% y llegó a 39.200 megawatts aproximadamente, donde el 70% corresponde a tecnologías de producción renovable.

En efecto, a nivel de energía, el 66% de la producción fue de origen renovable y aunque esta cifra es levemente inferior al 2024, evidencia -dijo- el rol protagónico que ya tiene la energía solar y eólica, las que representaron 38% y continúan creciendo. "Es importante destacar que aunque el año 2025 estuvo entre los cinco más secos de la estadística, los costos de operación se mantuvieron estables", subrayó.

Y destacó que "el almacenamiento es hoy día el gran protagonista en esta oleada de inversiones. Al mes de abril existen 4.300 megawatts operando y en pruebas". "El crecimiento de los sistemas de almacenamiento refleja además una señal importante. La transición energética está entrando en una nueva etapa, una etapa de evolución tecnológica o un 2.0, como se ha dicho", sostuvo.

Entre otros datos, se destacó que las emisiones de carbono promedio del sistema disminuyeron a 0,223 toneladas de CO2 por megawatt hora generado. Una de las más bajas del mundo. Es una cifra un 43% inferior a la que teníamos en 2021.