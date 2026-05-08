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PMGD vuelven a la ofensiva en el marco de un ChileDay: envían carta a ministro de Hacienda por reingreso de decretos a Contraloría

En la misiva, firmada por 11 firmas de capitales internacionales, se critica que no se realizaron modificaciones sustantivas en los Decretos Supremos Nº88 y Nº125, manteniéndose la orientación impulsada por la anterior administración.

Por: Karen Peña

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 13:59 hrs.

Energía gobierno Karen Peña Chile Day Hacienda electricidad Jorge Quiroz
<p>PMGD vuelven a la ofensiva en el marco de un ChileDay: envían carta a ministro de Hacienda por reingreso de decretos a Contraloría</p>

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