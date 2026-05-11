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Empresas Copec ve probable una caída en la demanda de combustible en próximos meses si continúa conflicto internacional

Desde la compañía advirtieron que "en las próximas semanas veremos si este nuevo contexto de precios tendrá algún efecto a largo plazo en el comportamiento del cliente y, por lo tanto, en los volúmenes de combustible".

Por: Karen Peña

Publicado: Lunes 11 de mayo de 2026 a las 15:31 hrs.

Energía COPEC combustible Karen Peña
<p>Empresas Copec ve probable una caída en la demanda de combustible en próximos meses si continúa conflicto internacional</p>

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