Empresas Copec ve probable una caída en la demanda de combustible en próximos meses si continúa conflicto internacional

Desde la compañía advirtieron que "en las próximas semanas veremos si este nuevo contexto de precios tendrá algún efecto a largo plazo en el comportamiento del cliente y, por lo tanto, en los volúmenes de combustible".

Impactos para el Grupo Angelini se podrían comenzar a palpar en las próximas semanas en caso de continuar la tensión internacional. Teniendo en cuenta el reciente aumento del precio de combustibles a fines de marzo, y consultado por cómo se ha mantenido la demanda de combustible en lo que va del segundo trimestre del año, el gerente de Administración y Finanzas de Empresas Copec, Rodrigo Huidobro, reconoció que "probablemente veremos algunos efectos del escenario de precios en la demanda de combustibles".

“Es probable que sea demasiado pronto para decirlo, principalmente porque las cifras de marzo y abril están algo distorsionadas debido a la avalancha de clientes que se abastecieron de combustible cuando se anunció el aumento de precios. Además, tuvimos dificultades logísticas para gestionar esa demanda adicional. Por lo tanto, es probable que sea demasiado pronto para saberlo”, reflexionó de entrada el ejecutivo en el marco de la conferencia telefónica de resultados al primer trimestre de la compañía ligada al grupo Angelini.

Sin embargo, sinceró: “Probablemente, en las próximas semanas, veremos si este nuevo contexto de precios tendrá algún efecto a largo plazo en el comportamiento del cliente y, por lo tanto, en los volúmenes de combustible. Es probable que sea razonable esperar una caída si esta situación continúa”.

En cuanto a las perspectivas, Huidobro indicó que siguen viendo un “mercado desafiante" y "muy volátil en relación con las perturbaciones relacionadas con la guerra, con la situación mundial en general. Y eso, por supuesto, afecta a los costes y la logística, y esas condiciones, por supuesto, nadie realmente sabe cuándo terminarán, así que será un mercado desafiante al menos por el momento”.

“En China, esperamos que el mercado continúe bajo presión. Cierta producción local adicional y la reducción de las exportaciones de papel están potencialmente ejerciendo cada vez más presión sobre el mercado”, añadió.