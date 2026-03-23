Gremio del gas natural reafirma que el sistema chileno mantiene una operación y precios estables frente a la volatilidad global
AGN explicó que la integración regional, la diversificación de orígenes del gas que llega al país y un marco contractual de largo plazo permiten enfrentar escenarios externos complejos con mayor resiliencia.
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Una nueva actualización respecto a cómo se está evaluando el conflicto geopolítico en Medio Oriente y la reacción observada en los mercados energéticos internacionales se entregó este lunes desde la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN).
En un comunicado, el gremio destacó que el sistema chileno de abastecimiento de gas natural cuenta con condiciones estructurales que le permiten enfrentar escenarios de incertidumbre externa con capacidad de adaptación, lo cual es favorable para Chile y los consumidores de este recurso energético.
En esa línea, se explicó que el sistema nacional combina importaciones a través de los gasoductos binacionales con Argentina con barcos cargueros de gas natural licuado (GNL) provenientes de distintos países, que llegan a los terminales de regasificación en la zona central (Quintero) y norte (Mejillones).
“Este origen dual del aprovisionamiento chileno de gas otorga flexibilidad operativa ante un escenario de alta volatilidad”, sostuvo el presidente ejecutivo de AGN, Carlos Cortés. El dirigente añadió que, "a diferencia de otros mercados altamente expuestos al precio spot, Chile cuenta con contratos de largo plazo y con una matriz de orígenes diversificada, lo que mitiga la exposición chilena a movimientos bruscos de corto plazo”.
AGN agregó que, si bien la evolución futura de los precios internacionales dependerá del desarrollo del conflicto en Medio Oriente y del comportamiento de los mercados globales, el abastecimiento nacional, particularmente en el caso de GNL, se sustenta sobre todo en contratos de largo plazo, la mayor parte de ellos vinculados al Henry Hub, indexador de precios del mercado de gas natural de Estados Unidos.
Esta estructura -se recalca- contribuye a moderar considerablemente el impacto de las fluctuaciones del mercado spot internacional sobre los precios en Chile.
Pese a esto, desde el gremio indicaron que la industria chilena continúa monitoreando la situación global, dado que la trayectoria futura de estos precios dependerá de cómo evolucione el conflicto, en un contexto que podría continuar caracterizado por episodios de gran volatilidad en los indicadores de precio spot.
Y remató Cortés: “Chile no es completamente ajeno a la dinámica internacional. Sin embargo, la integración regional, la diversificación de orígenes del gas que llega a Chile y un marco contractual de largo plazo nos permiten, como país, enfrentar escenarios externos complejos con mayor resiliencia”.
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