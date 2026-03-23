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Gremio del gas natural reafirma que el sistema chileno mantiene una operación y precios estables frente a la volatilidad global

AGN explicó que la integración regional, la diversificación de orígenes del gas que llega al país y un marco contractual de largo plazo permiten enfrentar escenarios externos complejos con mayor resiliencia.

Por: Karen Peña

Publicado: Lunes 23 de marzo de 2026 a las 12:24 hrs.

gas Energía gremios Karen Peña
<p>Gremio del gas natural reafirma que el sistema chileno mantiene una operación y precios estables frente a la volatilidad global</p>

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