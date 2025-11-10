Click acá para ir directamente al contenido

Abra Group logra preacuerdo para incorporar a SKY Airlines al conglomerado y que la familia Paulmann Mast se convierta en accionista de la multinacional
Inicio Empresas Industria
Industria

Abra Group logra preacuerdo para incorporar a SKY Airlines al conglomerado y que la familia Paulmann Mast se convierta en accionista de la multinacional

La dueña de Gol, Avianca y Wamos pactó con la compañía local en 2021 un préstamo convertible en acciones por US$ 70 millones, que se transformará en participación. Entre otros, queda pendiente la aprobación de la FNE.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Lunes 10 de noviembre de 2025 a las 18:39 hrs.

Aerolíneas Sky aviones acuerdo comercial acuerdos y desacuerdos entre empresas empresas economia chilena Economía latinoamericana Valeria Ibarra
<p>Abra Group logra preacuerdo para incorporar a SKY Airlines al conglomerado y que la familia Paulmann Mast se convierta en accionista de la multinacional</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

¿Quiénes son los cinco mayores exportadores de cerezas?
2
Regiones

De Italia a O’Higgins: la historia de la empresa europea que conquistó el agro chileno de la mano de un egipcio
3
Regiones

28 empresarios que marcan los negocios de norte a sur
4
DF MAS

¿Quién es la madre del hijo que espera Nicolás Ibáñez?
5
Regiones

“La merluza negra”: un delito de US$ 65 millones que asfixia la inversión en Biobío
6
Mercados

Accionistas de Banco de Chile aprueban reducir de 11 a nueve el número de miembros de su directorio
7
Regiones

Minera Paicaví y su apuesta por el oro del Maule
8
Regiones

Acuerdo Codelco-SQM sortea su última valla internacional y recibe aprobación de China para su alianza en litio
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Salud
Margarita Celis, nueva presidenta de Biobío Madera: "Queremos que la construcción en madera genere encadenamientos productivos e impulse la reactivación de los aserraderos”
Empresas

Margarita Celis, nueva presidenta de Biobío Madera: "Queremos que la construcción en madera genere encadenamientos productivos e impulse la reactivación de los aserraderos”

En este tercer año desde el lanzamiento de la iniciativa, “pasamos de la planificación a la ejecución de proyectos”, adelanta la también gerenta de Corma Biobío y Ñuble, subrayando los programas de construcción industrializada para viviendas sociales, modelo que en el corto plazo podría ser parte de las políticas públicas.

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete