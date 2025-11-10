Abra Group logra preacuerdo para incorporar a SKY Airlines al conglomerado y que la familia Paulmann Mast se convierta en accionista de la multinacional

"Abra y SKY alcanzaron un principio de acuerdo para realizar esta transacción, sujeto a aprobación de las autoridades de competencia, a completar la documentación definitiva y al cumplimiento de otras condiciones precedentes", resumieron las compañías en sendos comunicados.

Durante el proceso de documentación definitiva y aprobación regulatoria, las aerolíneas "mantendrán plena independencia, la forma en que los usuarios, proveedores, empleados y entidades se relacionan con las diferentes compañías seguirá siendo la misma, y las aerolíneas conservarán sus procesos internos y externos, así como sus propios canales de venta y sus servicios de atención al cliente, tal como se conocen hoy en día", detallaron en el comunicado conjunto.

"SKY es una compañía con la que compartimos el mismo propósito: el acceso al transporte aéreo como prioridad. En Abra, queremos que más personas en América Latina puedan volar, y que lo puedan hacer de manera confiable, con la mejor red de conexiones, con un servicio amable y con una oferta competitiva. Agregar a SKY al Grupo permitirá seguir fortaleciendo el mercado aéreo de la región", afirmó Adrian Neuhauser, CEO de Grupo Abra.

“Esta es una gran noticia para nuestra compañía y para nuestros pasajeros”, señaló Paulmann, presidente de SKY Airline.

“Una vez se concrete el principio de acuerdo presentado hoy a las respectivas autoridades de libre competencia, SKY pasará a formar parte de un grupo que hoy opera con una flota combinada de más de 300 aeronaves y conecta a más de 140 destinos en más de 25 países. Esto significará más rutas, más oportunidades y más opciones de viaje para nuestros pasajeros, sin dejar de lado nuestra esencia”, agregó.