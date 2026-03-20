Carolina Cuevas, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales: “Las medidas anunciadas por el Gobierno son un shock positivo para las expectativas y la confianza”

La representante gremial anunció que el sector tiene inversiones por US$ 1.700 millones y proyectó para 2026 un crecimiento de los ingresos superior al 8,1% registrado el año pasado.

Este martes, la Cámara de Diputados verá el proyecto que elimina los llamados “feriados electorales”, que limitan la apertura de centros comerciales en días de comicios y que en 2025 les costó al sector unos US$ 150 millones. Para Carolina Cuevas, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, reformar esa norma es una batalla personal, porque a su juicio se trata de la libertad de las personas.

Pero además, acusa que la ley es discriminatoria, inconstitucional y, además, de poca utilidad práctica, sobre todo ahora que hay voto obligatorio. Esto se vio reflejado el fin de semana del 15 y 16 de noviembre de 2025, donde concurrió más gente a sufragar el día en que abrió el comercio (sábado) que durante la jornada en que éste se vio obligado a cerrar (domingo).

“Nos parece fundamental que haya un cambio y ojalá a la brevedad posible. Así se lo vamos a representar al ministro García (Segpres), con quien tenemos audiencia este jueves”, adelantó.

- ¿Qué postura esperan del nuevo Gobierno frente a los feriados electorales?

- Ojalá el Gobierno nos acompañe patrocinando una iniciativa que ya hay en el Congreso. Esta restricción de operar en día de elecciones es injustificada y discriminatoria, porque un mismo local, si está aquí en la esquina, puede abrir el día de elecciones, y si está adentro de un centro comercial, no puede abrir.

- Y hablando de días de asueto, ¿cómo toma la petición del cardenal Fernando Chomali de declarar feriado el Viernes Santo?

Respeto profundamente a Monseñor Chomali y sus opiniones y entiendo perfectamente su preocupación. Pero los centros comerciales hoy día son lugares donde se encuentran las familias, ampliamente reconocidos y valorados por las personas y nos parece que es perfectamente compatible la convivencia de un espacio para el ejercicio de la fe y de las creencias religiosas y el compartir con la familia en estos espacios.

Crecimiento e inversión

- ¿Cómo se viene 2026 en términos de ingresos y crecimiento para los centros comerciales?

- Crecimos un 8,1% en 2025 y creemos que esa cifra va a ir mejorando a lo largo del año en la medida que, bueno, están pasando muchas cosas en Chile, están pasando muchas cosas con el cambio de Gobierno, con las medidas que se van anunciando día a día y son un shock positivo para las expectativas y la confianza de los consumidores.

- ¿Creen que crecerán más que en 2025?

- Esperamos superar el 8,1% de crecimiento en ingresos que tuvimos el año pasado. Las expectativas y confianza del sector han mejorado, lo que debería traducirse en un buen desempeño, a pesar del contexto económico complejo a nivel global.

- ¿Qué tipo de inversiones están planeando los centros comerciales para este año?

- Tenemos una cartera de proyectos por unos US$ 1.700 millones, entre nuevas aperturas, reconversiones y expansiones. Es una batería de inversiones relevante, que dependerá de que se destraben los temas de permisos y trámites.

- Y en ese sentido, ¿cuáles son los principales desafíos regulatorios que enfrentan?

- Dos temas clave son la Ley de Aportes, que genera sobrecostos para los proyectos, y los retrasos en los permisos de las Direcciones de Obras Municipales. Estamos solicitando audiencias con el Gobierno para plantear estas problemáticas y buscar soluciones.

- ¿Cuánto le cuesta al sector la Ley de Aporte?

- Para cada proyecto es muy relevante y además es bien complejo porque está en función del avalúo del proyecto. Un mismo proyecto, con un mismo impacto de densificación, en una comuna versus en otra comuna puede tener diferencias de costo de 100%, 200% y 300%. Y eso es una cosa que nos parece que hay que corregir.

- ¿Cómo ven la agenda de seguridad del Gobierno y cómo se relaciona con los centros comerciales?

- Valoramos mucho que la seguridad sea una prioridad. Los centros comerciales son vistos como espacios seguros por el 82% de las personas, pero buscamos trabajar más de cerca con el sector público para mejorar la integración de información y herramientas de prevención del delito.

- ¿Cómo impacta la competencia de los malls chinos?

- Respetamos la libertad de emprendimiento, pero nos preocupa cuando hay incumplimientos de la normativa vigente y nos referimos a la normativa tributaria, laboral, sanitaria y de respeto a los derechos a los consumidores.

Nosotros hemos visto en el último tiempo que se han incrementado algunas fiscalizaciones y se ha visto varios incumplimientos. No de todos, pero sí de de varios de ellos. Y eso nos parece preocupante y nos parece que la autoridad tiene que ser firme en pasar las multas que corresponda y los eventuales cierres de operación cuando correspondan.

- ¿Cómo ven el impacto de la guerra en Irán?

-En gran medida va a depender de cuánto se prolongue la guerra, cuán extenso y profundo sea el conflicto. Pero uno puede anticipar algunas cosas: el precio del petróleo ya está impactado. Sin embargo, por ahora mantenemos proyecciones superiores al 8,1% del año pasado.