Cautela en Asimet ante elecciones
Noticias destacadas
En el marco de la celebración de su 87° aniversario, la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet) informó ayer los resultados de una encuesta que refleja la cautela del sector ante las elecciones del domingo. En un clima económico donde el 70% de los participantes calificó la situación como “incierta” o “muy incierta”, el 56% de las empresas socias encuestadas indicó que más de la mitad de sus decisiones de inversión a futuro dependerá directamente del resultado electoral.
Los resultados, presentados por el titular de Asimet, Fernando García, evidenciaron que las expectativas para 2026 siguen siendo en su mayoría optimistas. Un 85% proyectó mantener o aumentar moderadamente su nivel de crecimiento, mientras que un 65% estimó que el PIB subirá entre 2% y 3% anual durante los próximos cuatro años.
Estos resultados, dijo García, “reflejan un sector que observa con prudencia el escenario actual, pero que mantiene disposición a invertir”.
