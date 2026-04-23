CSAV propone quinto dividendo y accionistas recibirán casi US$ 500 millones

El directorio de la naviera aprobó un nuevo pago eventual de US$ 97 millones debido a que recibió fondos provenientes de la devolución de impuestos efectuaria a una subsidiaria en Alemania.

La señera Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) repartirá uno de los dividendos más suculentos de esta temporada. La empresa ya había aprobado cuatro pagos a cuenta de sus utilidades -tres dividendos en dólares por US $ 290 millones y uno en euros por 83 millones en moneda europea- a lo que se sumará un quinto, por US$ 97 millones, que se pagará el día 20 de mayo.

Y si los anteriores montos eran con cargo a las ganancias de la naviera, la última cifra se explica por ingresos extraordinarios. La CSAV detalló que la autoridad tributaria de Alemania le devolvió impuestos a una subsidiaria en ese país y con ello recibió nuevos fondos.

De esta manera, en distintos dividendos, la histórica empresa chilena repartirá casi US$ 500 millones a sus accionistas.

La última propuesta de dividendo eventual debe ser, eso sí, visada en la junta de accionistas de la compañía el próximo 27 de abril.