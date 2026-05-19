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Eduardo Carvallo dejará la gerencia general de Cristalerías de Chile y directorio destaca sus 30 años de trayectoria

Durante su gestión, la empresa se consolidó como líder en su industria a nivel nacional e internacional, destacó la mesa directiva.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 19 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

CRISTALES directores de empresas
<p>Foto: Julio Castro.</p>

Foto: Julio Castro.

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