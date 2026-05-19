Eduardo Carvallo dejará la gerencia general de Cristalerías de Chile y directorio destaca sus 30 años de trayectoria

Durante su gestión, la empresa se consolidó como líder en su industria a nivel nacional e internacional, destacó la mesa directiva.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Cristalerías de Chile -firma ligada a Grupo DF- informó que, a partir del 30 de junio de este año, Eduardo Carvallo Infante dejará la gerencia general de la compañía.

“El directorio desea dejar constancia de su profundo reconocimiento (...) por sus más de 30 años de destacada trayectoria en la compañía, y muy especialmente, por el liderazgo ejercido durante nueve años en su calidad de gerente general”, escribió al regulador la mesa directiva de la empresa.

En el hecho esencial, se agregó que, bajo la gestión de Carvallo, la firma consolidó su posición como empresa líder en su industria, “tanto en el mercado nacional como internacional, avanzando en la excelencia operacional, la creación de valor de largo plazo y el desarrollo de sus distintas líneas de negocio”.

Hasta el 30 de junio habrá un período de transición, en que, según dijo Cristalerías, se mantendrán los mecanismos necesarios para la adecuada continuidad operacional y gestión de la compañía.

Asimismo, la mesa directiva de la empresa se comprometió a informar oportunamente al mercado quién asumirá la gerencia general.

“El directorio le expresa su más sincero agradecimiento (a Carvallo) y le desea el mayor éxito en sus próximos desafíos”, cerró la misiva enviada por Cristalerías al regulador.