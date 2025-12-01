Empresa logística de exportadores de fruta da salto a la carga aérea con envíos a China

La operadora marítima ligada a Dole y Subsole acumula cuatro envíos aéreos con 400 toneladas de cerezas hacia Shanghái.

Hace algunas semanas, Global Reefers tomó un nuevo rumbo en su negocio. Esta firma, controlada por Pacific Seaways, está vinculada a seis relevantes exportadores de fruta del país: Dole, Copefrut, Subsole, Grupo Jorge Schmidt, Frucentro y Compañía Frutera Santa María.

La operadora logística, con más de tres décadas en el rubro marítimo, decidió ampliar su cartera de servicios e incursionar en el transporte aéreo de perecibles.

El pasado domingo 16 de noviembre, la empresa concretó su primer vuelo en alianza con Cargonauts Air & Ocean Cargo, agentes de carga con más de 30 años de experiencia en el mercado logístico internacional. Ese día se trasladaron más de 100 toneladas de cerezas frescas con destino a Shanghái, China, en un embarque directo que dio inicio oficial a su nueva línea de carga aérea especializada.

Según la compañía, este primer envío fue seguido por otros tres embarques del mismo volumen, también gestionados junto a Cargonauts, con lo que suman cuatro operaciones realizadas a la fecha.

“Este primer vuelo representa un paso natural en la evolución de Global Reefers. Ampliamos nuestra propuesta de valor para acompañar a los exportadores en los desafíos actuales del mercado chino, donde la rapidez y la frescura son determinantes”, explicó el CEO de la compañía, Cedric Dehez.

El proyecto, detallaron, responde tanto a la necesidad de diversificar el catálogo de servicios como a las ventajas operativas de este tipo de logística.

Entre ellas, mencionaron la salida temprana y el uso de losa fría, que facilita mantener la temperatura ideal desde origen; una cadena de frío continua; aeronaves dedicadas que otorgan capacidad estable y predecible; y un equipo especializado en perecibles que supervisa cada etapa del proceso.

La diferencia en tiempos de traslado también es un factor primordial. Mientras el transporte marítimo tarda cerca de 24 días en llegar al país asiático, la alternativa aérea reduce el viaje a aproximadamente 28 horas, sin manipulaciones intermedias.

“Este hito abre una oportunidad única a nivel comercial. No solo permite llegar con un producto de excelente condición a mercados de alta demanda, sino que también sienta las bases para desarrollar nuevas rutas y servicios estratégicos en el futuro, ampliando la competitividad de los exportadores chilenos”, agregó el gerente de desarrollo de negocios de Global Reefers, Rodrigo Reyes.

Desde la firma agregaron que este nuevo servicio aéreo permitirá a los exportadores llegar antes a ventanas comerciales críticas, reducir riesgos térmicos y de deshidratación, y mejorar la condición final de la fruta en destino.