Las utilidades de SalfaCorp crecen 16,5% a septiembre

SalfaCorp reportó este miércoles ingresos por $ 660.398 millones durante los primeros nueve meses del año, lo que significa una disminución de un 0,9% en comparación al mismo período del año anterior.

La caída en los ingresos se explica principalmente por una baja de un 12,7% en el segmento Montajes, además de una disminución de un 20,1% en el negocio de Perú.

Esto fue compensado por crecimientos de un 18,5% en Proyectos y Servicios a la Minería y de un 18% en Construcción, reportó la compañía.

A septiembre, la empresa ha ganado $ 39.139 millones, un 16,5% más que las utilidades que informó en esta misma fecha de 2024.

Esto, explicó Salfa, estuvo sobre todo impulsado por el negocio de Ingeniería y Construcción (ICSA), que mostró mayor actividad que el año anterior especialmente en grandes proyectos mineros como Centinela.

En tanto, la unidad inmobiliaria (IACO) “reflejó un mayor nivel de escrituración combinada y un mayor avance de construcción en proyectos DS49”, dijo la empresa a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).