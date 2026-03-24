Plataformas de transporte activan planes para mitigar impacto del alza de combustibles en conductores y pasajeros

Tras el anuncio de Hacienda, Cabify, Uber, DiDi y Transvip anunciaron que tomarán medidas, como absorber costos, bajar comisiones y ajustar sus tarifas.

Las plataformas de transporte, como Cabify, DiDi, Uber y Transvip, fueron uno de los sectores afectados por el inminente incremento en el precio de los combustibles, lo que las llevó a implementar una serie de medidas para enfrentar este escenario.

En esa línea, Cabify informó que, tras sostener reuniones internas, decidió absorber el 100% del impacto previsto para sus conductores.

Para ello, la plataforma implementará un suplemento de $ 50 por kilómetro recorrido en cada viaje, beneficio que se aplicará directamente a quienes operan a través de la aplicación.

Asimismo, anunció una actualización en las condiciones de Cabify Stars, su programa de fidelización para conductores, el cual actualmente ofrece los mayores descuentos en combustibles dentro de la compañía.

En detalle, los descuentos variarán según el nivel dentro de Cabify Stars: la categoría platino accederá a un beneficio de $ 200 por litro; oro, $ 75 por litro; plata, $ 50 por litro; y bronce, $ 15 por litro.

La compañía precisó que este beneficio contempla un límite de hasta seis cargas mensuales, además de otras 15 cargas adicionales de $ 15 por litro disponibles para todas las categorías.

Adicionalmente, Cabify garantizará un ingreso de $ 800 por kilómetro recorrido para los conductores que pertenezcan a la categoría Platino del programa.

“Estaremos controlando día a día la mejor forma de poder acceder a que los conductores tengan la mejor ganancia posible en Cabify sin afectar el bolsillo del consumidor”, explicó el director de Estrategia y Marca de Cabify, Franco Bevilacqua.

Otras medidas

DiDi también anunció una serie de medidas para atenuar el efecto. Por ejemplo, la compañía reducirá su comisión en torno a siete puntos porcentuales, dejándola cercana al 10% para los conductores en la Región Metropolitana, Valparaíso, Concepción, Talca, La Serena y Rancagua, con el objetivo de “absorber parte importante del aumento de costos”.

Asimismo, esta aplicación ajustará las tarifas de los viajes para reflejar el mayor costo del combustible. Sin embargo, de forma paralela, activará cupones de hasta 25% de descuento para usuarios a nivel nacional, los que serán financiados por la empresa y no afectarán las ganancias de los conductores. Con estas medidas, la firma proyecta que el precio final para el usuario promedio se mantenga estable.

“DiDi monitoreará el impacto del alza para seguir ajustando tarifas y resguardar tanto a conductores como a usuarios”, enfatizó la plataforma.

Desde Uber señalaron que buscarán asegurar que el alza anunciada en los precios de los combustibles no se traspase directamente ni a los usuarios ni a los socios conductores.

Para ello, están trabajando en una serie de disposiciones que serán anunciadas en los próximos días, entre las que se encuentran una rebaja de comisiones, descuentos para usuarios y un incremento de los descuentos en bencina para socios conductores en estaciones Aramco.

Transvip, por su parte, recalcó que el combustible representa entre un 25% y un 30% de los costos del transporte, por lo que un alza en su precio podría impactar hasta en un 15% los costos totales de operación de un conductor.

La empresa ejemplificó que, considerando que un vehículo recorre entre 10 mil y 12 mil kilómetros mensuales, el incremento se traduciría en un mayor gasto en combustible cercano a los $ 400 mil al mes, lo que equivale a casi un tercio de los ingresos líquidos de un conductor. “Por esa razón, medidas como el subsidio de $ 100 mil mensuales anunciado por el Gobierno resultan claramente insuficientes”, señalaron. En esa línea, indicaron que la compañía se encuentra evaluando un conjunto de medidas para mitigar el impacto en todo el ecosistema.

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