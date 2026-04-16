Los planes de Coca-Cola Andina para 2026 y 2027: invertirá US$ 500 millones en red logística, digitalización y producción

En el marco de la junta anual de accionistas de la firma, el presidente de su directorio, Gonzalo Said, afirmó que "la inversión (en Chile) aún no recupera plenamente su dinamismo".

De manera remota se realizó la junta de accionistas 2025 de Coca-Cola Andina, donde el presidente de su directorio, Gonzalo Said, junto al vicepresidente de la compañía, Miguel Peirano, desglosaron lo que fue el 2025 y dieron a conocer parte de lo que será la hoja de ruta 2026 de la compañía.

Durante los próximos dos años, anunció Said, “proyectamos invertir aproximadamente US$ 500 millones con foco en ampliar capacidad productiva, reforzar el uso de envases retornables, fortalecer nuestra red logística, avanzar en la digitalización de la compañía y seguir potenciando nuestra presencia en los mercados donde operamos”, en referencia a Chile, Brasil, Argentina y Paraguay.

En cuanto al desempeño en cada país, Peirano desglosó que en Brasil han tenido “un desempeño sobresaliente”; en Chile, en tanto, “entendemos que, de cara hacia adelante, va a empezar también una etapa de crecimiento y creemos que hay una oportunidad. Lo mismo en Argentina, (donde esperamos) una estabilización de su economía”. En cuanto a Paraguay, mencionó que ha sido el país más estable.

En sus palabras, Said reflexionó sobre la contingencia local, donde se encuentra la casa matriz de la compañía, y mencionó que aunque ven algunas señales de recuperación, “el potencial de crecimiento de la economía chilena ha disminuido en los últimos años”.

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“La inversión aún no recupera plenamente su dinamismo. Los costos laborales han aumentado significativamente y el entorno regulatorio se ha vuelto más complejo. En este contexto, el año 2025 cerró con un déficit fiscal estructural cercano al 3,6% del PIB, muy por encima de la meta original, lo que refleja un escenario fiscal estrecho y el desafío de retomar una senda de mayor crecimiento”, comentó.

Para enfrentar dicho escenario, afirmó, la clave estará en recuperar el dinamismo de la economía nacional, atraer inversión. “Porque cuando el crecimiento se debilita, también se ve afectada la capacidad de generar empleo, dinamizar el consumo y mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso, fortalecer la estabilidad institucional, promover acuerdos amplios y generar confianza para invertir y emprender será fundamental para que el país retome una trayectoria de crecimiento sostenible”, declaró.

En la instancia, además, se aprobó la distribución de un dividendo para los accionistas según las utilidades del ejercicio 2025. Estas fueron de $ 102,0 por cada acción de la Serie A y $ 112,2 por cada acción de la Serie B.