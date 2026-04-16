Codelco y Anglo American optan por “doble vía” ambiental para tramitar proyecto conjunto Andina-Los Bronces

Codelco y Anglo American tienen previsto presentar estudios medioambientales independientes para su plan minero conjunto Andina-Los Bronces, que contempla la integración de ambas operaciones aledañanas, ubicadas en la cordillera de la zona central de Chile.

Según documentos a los que tuvo acceso Reuters -denominados "doble vía sin precedentes"-, la estrategia busca agilizar el proceso de aprobación de la iniciativa y considera que las empresas presenten en diciembre dos solicitudes prácticamente idénticas para la mina a cielo abierto en la que extraerían cobre de forma conjunta.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, así como una fuente de Anglo American, confirmaron a la agencia internacional que las empresas tienen previsto presentar las dos solicitudes a finales de año.

Aplicaciones espejo

En las zonas donde las operaciones se solaparán, las empresas propusieron aplicar medidas medioambientales idénticas. Argumentaron que una única solicitud no era legalmente viable, ya que la Constitución chilena exige que Codelco conserve la titularidad de sus concesiones mineras, según se puso de manifiesto en una de las presentaciones.



Las firmas mineras también consideraron presentar tres solicitudes: una de cada una de las mineras para ampliar la vida útil de sus respectivas minas, y una tercera de una entidad conjunta que gestionaría la operación compartida. Sin embargo, descartaron esa opción porque las obligaría a renunciar a sus actuales permisos medioambientales de explotación para dar paso a la mina combinada.



La estructura dual también permitiría a las minas volver potencialmente a operar de forma independiente en el futuro.

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Un único rajo y riesgos

Los documentos también detallas planes para crear un único rajo. Los actuales rajos de Los Bronces y Andina son contiguos y el plan sugiere que la barrera rocosa que los separa también se explotaría, creando así un único rajo operativo y manteniendo el proyecto, en gran medida, dentro de la superficie actual de las minas.

El mineral extraído del rajo conjunto se enviaría indistintamente a las plantas de procesamiento de las dos faenas, mientras que la roca estéril se depositaría en los vertederos de residuos de cada empresa. Aún serían necesarios cambios en los vertederos de residuos, las instalaciones de relaves, las tuberías y la infraestructura de apoyo para que las dos minas funcionaran como un sistema integrado.



La infraestructura compartida evitaría la duplicación de instalaciones, reduciría el consumo de agua dulce y aliviaría la presión sobre el área circundante, según afirmaron las empresas.

Entre los riesgos advertidos por Codelco y Anglo, señalaron la necesidad de una estrecha coordinación con los organismos reguladores, lo que podría sobrecargar el sistema de evaluación ambiental de Chile, que ya de por sí es lento. Destacaron la "gran repercusión pública" del proyecto y el riesgo de que los ecologistas y las comunidades afectadas aleguen que las dos evaluaciones ocultan la magnitud de los impactos.

Según un documento, las empresas tienen previsto comenzar a dialogar con las comunidades locales y otras partes interesadas en la segunda mitad del año.