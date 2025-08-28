Diario Financiero recibe premio de Sernageomin por difusión de temas de seguridad minera
En el marco de una nueva versión de los premios de seguridad minera, que tiene por objetivo incentivar a las compañías a desarrollar sus operaciones de manera segura y libre de accidentes, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) entregó la distinción “Medio de Comunicación Minero” a Diario Financiero por su contribución a la difusión de temas del sector.
El reconocimiento, otorgado durante la ceremonia realizada el 27 de agosto, contó con la participación de la ministra de Minería, Aurora Williams, y del director nacional (s) de Sernageomin, Andrés León. En la ocasión en que también se destacó a empresas, comités paritarios, profesionales y trabajadores. Recibieron el galardón el editor general de Diario Financiero, Felipe Brion; la editora de Empresas, Valeria Ibarra, y la periodista especializada Patricia Marchetti Michels.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
