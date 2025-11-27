El acuerdo para la fusión Anglo-Teck obtiene la luz verde en la prueba de seguridad nacional de Canadá
Está previsto que los accionistas de ambas compañías voten sobre la operación -que creará un gigante que en Chile combinará Collahuasi y Quebrada Blanca-, el 9 de diciembre en reuniones en Londres y Vancouver.
El gobierno canadiense autorizó la propuesta de adquisición de Teck Resources Ltd. por parte de Anglo American Plc por motivos de seguridad nacional, informó Globe and Mail, eliminando así un obstáculo para la fusión de ambas compañías, que originará un gigante minero global que en Chile combinará Collahuasi y Quebrada Blanca.
El período inicial de revisión de seguridad del gobierno para evaluar si las adquisiciones extranjeras propuestas de empresas canadienses de minerales críticos venció sin prórroga, lo que significa que el acuerdo, por defecto, ha sido aprobado sobre esa base, informó Globe, citando a una persona que no identificó.
Un mensaje enviado a la oficina de la ministra de Industria canadiense, Melanie Joly, no fue respondido de inmediato. Ottawa aún tiene la facultad de bloquear la adquisición si no supera una revisión del beneficio económico neto.
Está previsto que los accionistas de Anglo y Teck voten sobre el acuerdo el 9 de diciembre en reuniones en Londres y Vancouver.
