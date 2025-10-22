Enami reporta que planta El Salado está operando al 80% tras incidente con ácido sulfúrico
También detalló que "se aplicaron todos los protocolos para este tipo de eventos", que "tanto las personas que trabajan en Enami como aquellas pertenecientes a empresas contratistas no fueron afectadas", y que "no fue necesaria la evacuación de viviendas aledañas".
La Empresas Nacional de Minería (Enami) informó esta mañana que un reciente incidente operacional ocurrido en la planta atacameña El Salado está afectando sus operaciones.
"El incidente se produjo en el interior de la planta de Enami sin afectación a terrenos colindantes, y la emergencia ha sido resuelta con recursos propios de la compañía", declaró la estatal sobre los eventos que tuvieron lugar anoche. La complicación se produjo por el contacto entre ácido sulfúrico y agua.
Enami informó que la planta está operativa en un 80% y que sólo se encuentra restringida el área afectada, y que se inició una investigación para determinar el origen de los hechos dando aplicación a todos los protocolos ambientales asociados.
