Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Enami se enfrenta a Eramet en tribunales y alega que minera francesa quiere obstaculizar su proyecto de litio con Rio Tinto

Estatal se hizo parte como tercero independiente en la causa de la firma gala para solicitar servidumbre minera en la zona de Salares Altoandinos.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Martes 21 de octubre de 2025 a las 16:23 hrs.

Valeria Ibarra Litio Minería Enami
<p>Enami se enfrenta a Eramet en tribunales y alega que minera francesa quiere obstaculizar su proyecto de litio con Rio Tinto</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Italiana Ferrero anuncia ronda de inversiones en Chile y construirá una nueva planta en La Araucanía
2
Empresas

Familia Del Río disuelve la sociedad de inversiones Dersa por reorganización de su propiedad en Falabella
3
Empresas

Gobierno revela nuevo error en cuentas de la luz por cobro adicional de Transelec y empresa asegura que lo comunicó en 2024
4
Economía y Política

Manuel Marfán: “¿Quién es realmente Jeannette Jara? Esa es la pregunta de la que yo requiero una respuesta más clara”
5
Mercados

Tanner Banco Digital, la última apuesta de Ricardo Massú, se estrena en el sistema financiero
6
Empresas

Colmed Santiago alerta que hospitales volvieron a quedarse sin recursos en octubre y pide sincerar presupuesto para 2026
7
Empresas

Tío y sobrino crean empresa que ahora tiene proyectos por US$ 2.500 millones y a la que entró Martín Borda
8
Empresas

Firma controlada por América Móvil inyecta US$ 715 millones a VTR en Chile
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete