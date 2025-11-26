Gigante minera Barrick designa a exministra Loreto Silva como su directora independiente principal

El cambio en el directorio de la minera especialista en oro y cobre se da tras la renuncia de Ben van Beurden.

La gigante minera canadiense Barrick anunció este miércoles que la chilena Loreto Silva será la sucesora de Ben van Beurden como directora independiente principal del directorio de la firma, tras la renuncia del ejecutivo al cargo.

"Quiero agradecer a Ben su contribución a Barrick y dar la bienvenida a Loreto", expresó John Thornton, presidente de la compañía especializada en oro y cobre. "El Consejo de Administración de Barrick sigue centrado en generar valor a largo plazo para los accionistas. La Compañía cuenta con activos líderes en la industria y un equipo directivo fortalecido, plenamente alineado con el cumplimiento de nuestras prioridades estratégicas", agregó en un comunicado.

Silva, licenciada en Derecho de la Universidad de Chile y socia de Boffil Escobar Silva Abogados, es directora de la minera desde agosto de 2019. En el pasado, también ha sido miembro de directorio de importantes compañías tanto públicas como privadas, destacando como presidenta de Enap, directora de Endesa, de Aguas Cordillera y Aguas Andinas.

Asimismo, a finales de 2012, se convirtió en la primera mujer en Chile en ser nombrada ministra de Obras Públicas durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Actualmente se desempeña como árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, y cabe mencionar que ha recibido el premio 100 Mujeres Líderes en cuatro ocasiones: en 2013, 2016, 2018 y 2019.