Gigante polaca busca minerales en las inmediaciones de Chañaral
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KGHM Polska Miedź, un gigante minero polaco y uno de los mayores productores de cobre y plata del mundo, está buscando ampliar su base de recursos y pidió permiso para prospectar la zona de Chañaral, en el Norte Chico.
La filial chilena del conglomerado -que tiene yacimientos en Polonia, Estados Unidos y en nuestro país controla la minera Sierra Gorda- presentó una consulta de pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para realizar sondajes mineros de exploración en el área ubicada a 95 kilómetros al noreste de la ciudad de Chañaral.
“La actividad consultada implica la construcción de 13 plataformas de sondajes adicionales a 26 ya existentes, que tendrán dimensiones estándar de 30 por 30 metros, con un pretil de seguridad de al menos 50 centímetros de altura”, se consigna en la petición.
Asimismo, “se implementarán caminos de acceso a las plataformas, sin perjuicio de que se utilizarán mayoritariamente accesos ya existentes. Cabe destacar que cinco de las plataformas antiguas que fueron construidas (cinco de 26) no han sido perforadas”, señaló la empresa.
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