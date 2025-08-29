Jorge Riesco es reelecto como presidente de la Sonami y se impone ante Patricio Céspedes

El actual presidente del histórico gremio minero obtuvo 91 votos, versus los 61 de su contrincante. La diferencia se evidenció en los últimos sufragios.

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, fue reelecto este viernes en el cargo, tras una infartante votación que se disputó voto a voto hasta los primeros 100 sufragios revelados.

El abogado obtuvo 91 de las preferencias, mientras que su contrincante, su exvicepresidente Patricio Céspedes, alcanzó 61 votos. Un voto fue nulo. De los 184 socios de la Sonami, votaron 153 en la elección realizada en el Hotel Pullman.

La votación inició a las 11:00 horas y cada votante fue llamado por su nombre, uno a uno. El conteo comenzó a las 12:58, justo después de que ambos aspirantes a la presidencia gremial se encontraran a las afueras del Salón Londres y estrecharan cordialmente sus manos por primera vez durante la jornada.

Entre esa hora y las 13:05 la disputa fue de película: voto a voto, Riesco pasaba a Céspedes y, después, viceversa. Entre los socios había nerviosisimo y algunos incluso optaron por salir de la sala.



Sin embargo, cuando el conteo iba 50-45 en favor de Riesco, el actual presidente se despegó de su oponente y a las 13:10 ya marcaba 84 votos versus 56 para el representante de la pequeña minería.

Una de las teorías que se escucharon entre los pasillos, fue que los socios de la gran minería -cuya opción preferente habría sido Riesco- votaron antes que las bases de la candidatura de Céspedes, por lo que los sufragios para el reelegido llegaron hacia el final del conteo, por estar esos votos al final de la urna.

Vicepresidencia y secretaría general

En su nuevo mandato de tres años, Jorge Riesco será acompañado por sus dos vicepresidentes: Luis Manuel Rodríguez, representante de la mediana minería, y Joel Carrizo, en nombre de los pequeños productores del sector, quien además fue su contrincante a la presidencia en 2022.

La secretaría general quedó nuevamente en manos de Juana María Vives, también de la Lista de Jorge Riesco. Fue reelegida con 86 votos, por sobre los 66 de su contendor Óscar Rojas.

Directores de Sonami: histórica elección de mujeres

En cuanto a los directores elegidos por los socios para el estamento de Empresas y Personas Naturales, correspondientes a la gran minería chilena, los cinco cargos fueron para: Cristián Argandoña (19 votos), Paola Cifuentes (14 votos), Alberto Salas (11 votos), Jorge Gómez (10 votos), Katharina Arroyo (7 votos).

Para el estamento de Asociaciones Mineras, correspondientes a la pequeña minería y representantes de 2.000 productores de dicho segmento, fueron elegidos: Patricia Beiza, Héctor Paez, Jorge Geldres, Cristán Molina e Iván Pavletic.

Cabe remarcar que se trata de la primera vez que hay tres mujeres directoras en Sonami en los 142 años de la asociación gremial.