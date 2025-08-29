Click acá para ir directamente al contenido
Jorge Riesco es reelecto como presidente de la Sonami y se impone ante Patricio Céspedes

El actual presidente del histórico gremio minero obtuvo 91 votos, versus los 61 de su contrincante. La diferencia se evidenció en los últimos sufragios.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Viernes 29 de agosto de 2025 a las 13:16 hrs.

