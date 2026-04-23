Máximo Pacheco visita al expresidente Boric en su oficina para hablar de Codelco y le entrega la Memoria 2025 de la cuprera estatal
La cita tuvo una duración de 45 minutos, donde ambos conversaron "sobre el futuro y defensa de la estatal, además de la Estrategia Nacional del Litio".
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A tres días de la tensa junta de accionistas de Codelco, el presidente del directorio de la cuprera, Máximo Pacheco, visitó al expresidente Gabriel Boric en su nueva oficina ubicada en la comuna de Recoleta para hacerle entrega de la Memoria Anual 2025 de la compañía, la misma que entregó el lunes a los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y Economía y Minería, Daniel Mas.
Según comentaron desde la oficina del exmandatario a Diario Financiero, la cita tuvo una duración de 45 minutos, donde ambos conversaron "sobre el futuro y defensa de la estatal, además de la Estrategia Nacional del Litio".
Cabe recordar que Pacheco fue designado por el exmandatario el 30 de marzo de 2022 y su mandato a la cabeza de la cuprera finaliza el próximo 25 de mayo.
Los últimos días de su gestión han estado marcados por una serie de cuestionamientos de parte del biministro Mas -quien ha acusado "problemas de gobernabilidad" y que la empresa atraviesa una situación "compleja"- y el titular de Hacienda, el que lo reprochó directamente este lunes en la junta de accionistas, instándolo a hacer una autocrítica de sus cuatro años en el cargo.
"Recibimos una empresa bajo un manto de duda sobre su futuro financiero y estamos entregando una empresa robusta y sólida, con una reconocida reputación internacional", defendió Pacheco. Tras la instancia, Quiroz expresó: "Vemos con preocupación el futuro de la compañía".
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