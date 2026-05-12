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Sonami exige al gobierno "cumplir su compromiso de campaña" y derogar nuevo régimen de patentes mineras

El gremio minero declaró que "se debe urgentemente volver a un sistema de amparo de la propiedad minera, basado solo en el pago de una patente de monto razonable".

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Martes 12 de mayo de 2026 a las 13:55 hrs.

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<p>Sonami exige al gobierno "cumplir su compromiso de campaña" y derogar nuevo régimen de patentes mineras</p>

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