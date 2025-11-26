SQM alista su regreso al mercado de capitales chileno: planea colocar un bono híbrido de hasta UF 10 millones la próxima semana
Este sería el tercer bono híbrido en la historia de la renta fija chilena. Todo partió cuando Empresas CMPC abrió este mercado en agosto y luego Arauco colocó en octubre ,bajo esta misma modalidad, el mayor bono corporativo local. Con ello, si bien SQM lleva el formato más allá del rubro celulosa, se mantiene en el universo de los commodities.
Noticias destacadas
Después de siete años alejado de la renta fija local, SQM se convenció de regresar a lo grande y ofrecer el tercer bono híbrido en la historia del país, cuyo monto podría alcanzar el equivalente a US$ 420 millones.
La compañía inscribió este martes una línea de bonos por UF 10 millones en el registro de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), preparándose para colocar por primera vez desde 2018 en suelo nacional, ya que desde ese año había estado prefiriendo emisiones en dólares bajo la legislación estadounidense.
Link Capital Partners reveló que será un bono híbrido. "Estamos considerando una transacción de entre UF 7 y 10 millones", dijo a DF el socio Gonzalo Covarrubias de la boutique financiera que actuará como agente estructurador. "Estos fondos son principalmente para abordar el refinanciamiento de los próximos dos años, y también dejar un poco en caja", detalló.
Según una presentación en el marco del roadshow con inversionistas que hizo SQM para promocionar este bono, la colocación tendrá lugar el próximo jueves 4 de diciembre. Las divisiones de banca corporativa de Itaú y BTG Pactual participarán también como asesores financieros.
Optimizando el balance
En sus últimas llamadas con analistas, SQM había dejado entrever cierta incomodidad con su nivel actual de apalancamiento: el ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda está cerca de 1,6 veces, algo por encima del target interno de 1,3 veces. La empresa ha insistido en que no tiene covenants que la obliguen a mantener ese nivel, pero mantenerse mucho tiempo por encima podría llevar a las clasificadoras a cambiar sus perspectivas.
Las agencias Fitch Ratings y Feller Rate pusieron nota "A+" con perspectiva "estable" a esta nueva línea de bonos subordinados de SQM. Según Covarrubias, "a SQM le hace sentido este bono híbrido, porque es una empresa que cuida mucho el endeudamiento, y esta modalidad implica que las clasificadoras de riesgo consideran la mitad como patrimonio".
La deuda enfrentará una fecha de prepago en siete años y se espera que con ello expire. Sin embargo, el emisor podría rechazar este prepago y así enfrentar la devolución del capital total en 2058. Esto haría que el bono pase a ser considerado 100% deuda, con ciertos ajustes al alza en los pagos de intereses, entre otras consecuencias.
La jugada llega en momentos en que las acciones de SQM rentan alrededor de 30% en el curso de noviembre -la mayor alza dentro del S&P IPSA-, después de que la compañía sorprendiera con un histórico volumen trimestral de litio y derivados. Ello se combina con el repunte de los precios internacionales del oro blanco.
Este sería el tercer bono híbrido en la historia de la renta fija chilena. Todo partió cuando Empresas CMPC abrió este mercado en agosto, y luego Arauco colocó en octubre bajo esta misma modalidad el mayor bono corporativo local. Con ello, si bien SQM lleva el formato más allá del rubro celulosa, este se mantiene en el universo de los commodities.
Otro denominador común es que son empresas con importantes planes de gasto de capital (Capex) para los próximos años y están un tiempo con las inversiones hechas, pero sin recibir aún los flujos de caja.
Covarrubias explicó que, al ser SQM un gran proveedor en negocios que son muy relevantes para sus clientes, estos miran mucho su balance, ya que quieren estar seguros de que pueda acompañarlos en el crecimiento y que nunca les vaya a causar una preocupación.
A modo de ejemplo, la división médica de General Electric que hace los ensayos de rayos X usa yodo de SQM. El caso del litio involucra a industrias en crecimiento como la de autos eléctricos y, sobre todo, la de baterías estacionarias, que es la nueva fuente de demanda de baterías de litio, profundizó.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Fondo compra $ 9.250 millones en mutuos hipotecarios residenciales en primer remate bursátil de la clase de activos
Las operaciones inaugurales en la Bolsa de Productos promediaron de $ 1.854 millones cada una. Fueron intermediadas por la corredora Banglobal y totalizaron 77 títulos.
“Debilita a Chile como destino de inversiones”: el duro diagnóstico de las grandes concesionarias del país ante avance de proyecto “No + Tag”
A juicio del directorio del gremio de las concesionarias, las consecuencias de la iniciativa son “profundamente negativas” para la sostenibilidad del sistema de asociación público-privada.
Capital de riesgo o deuda: qué tipo de financiamiento es el adecuado según madurez y tipo de startup
Inversionistas y mentores señalaron que previo a buscar capital deben tener claro si son una PYME tecnológica o una startup y recomendaron explorar vías según su etapa, cuidando la participación accionaria.
Controladora británica de Isapre Cruz Blanca presenta solicitud de arbitraje contra el Estado de Chile ante el Ciadi
Esto implica que Bupa ingresará una millonaria demanda tras fracasar las consultas amistosas con Cancillería, iniciadas luego de los fallos de la Corte Suprema contra las aseguradoras, que desembocaron en una devolución masiva de dineros a los afiliados.
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete