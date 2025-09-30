Supervisores de mina Los Pelambres rechazan propuesta de contrato colectivo de la empresa y se abre vía para una huelga
Un 94% de los votantes rechazó la propuesta, dijo vía telefónica Waldo Pérez, jefe del gremio de 550 socios. Los representantes de los trabajadores sostienen además que la minera del grupo Luksic insiste en una propuesta que es 14% inferior a la de la negociación en 2022.
Los supervisores de la mina de cobre Los Pelambres, de Antofagasta Minerals, rechazaron una oferta de contrato colectivo, con lo que abrieron la vía a una huelga en el yacimiento, dijo este martes un líder sindical a Reuters.
Un 94% de los votantes rechazó la propuesta, dijo vía telefónica Waldo Pérez, jefe del gremio de 550 socios. La legislación chilena contempla una etapa de mediación gubernamental para intentar evitar la paralización.
"Los trabajadores votaron huelga debido a que lo ofrecido resulta insuficiente: cláusulas claves como incrementos en sueldo base, Bono Anual de desempeño, teletrabajo, jornadas excepcionales", entre otros, dijo el gremio en un comunicado posterior.
Además sostienen que la empresa insiste en una propuesta que es 14% inferior a la de la negociación en 2022.
"Este resultado es una posibilidad del proceso de negociación reglada. Sin embargo, aún quedan etapas en las que confiamos en que, a través del diálogo y la colaboración, lograremos llegar a acuerdos", dijo la compañía en respuesta a una solicitud de comentarios.
Los Pelambres produjo 331.200 toneladas de cobre en 2024.
