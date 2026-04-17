NTT Data nombra a David Caja como nuevo country manager en Chile en medio de impulso a estrategia en IA

Ejecutivo reemplaza a Adolfo Cuenca y asume con foco en transformación digital y adopción de inteligencia artificial.

NTT Data anunció el nombramiento de David Caja como nuevo country manager en Chile, cargo que asumió el 1 de abril, en el marco de la estrategia de la compañía por fortalecer su presencia en el país y acompañar los procesos de transformación digital de sus clientes.

El ejecutivo reemplaza a Adolfo Cuenca, quien lideró la firma desde 2022 y continuará su carrera dentro del grupo en España.

Caja cuenta con más de 25 años de trayectoria en consultoría y tecnología, con experiencia en Latinoamérica y Europa. Antes de asumir este nuevo rol, se desempeñaba como responsable de Telecom, Media & Technology para Latinoamérica y Europa, y previamente lideró unidades clave en Chile y Perú.

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Desde la compañía señalaron que su designación se enmarca en una fase de crecimiento en la que buscan reforzar capacidades para responder a nuevas demandas de las industrias, particularmente en ámbitos como inteligencia artificial, nube y servicios digitales.

“Los clientes hoy enfrentan grandes desafíos, no solo en sus industrias, sino también en la adopción de inteligencia artificial”, señaló Caja, quien destacó que la compañía continuará impulsando innovación y generación de valor en el mercado local.

El nuevo country manager es licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con un Executive MBA del IE Business School, además de estudios de especialización en inteligencia artificial.

NTT Data -filial del grupo japonés NTT- es una de las mayores compañías globales de servicios tecnológicos, con ingresos superiores a US$ 30.000 millones y presencia en más de 50 países. La firma ha reforzado en los últimos años su posicionamiento en áreas como inteligencia artificial e infraestructura digital, en un contexto de creciente demanda por soluciones tecnológicas en empresas y sectores productivos.