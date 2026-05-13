Gobierno de Venezuela anuncia proceso de reestructuración de deuda

Las obligaciones del país alcanzan los US$ 100.000 millones en bonos, incluidos los intereses acumulados, que están en default desde 2017.

El gobierno venezolano, liderado por Delcy Rodríguez, anunció este miércoles el lanzamiento de un proceso “integral y ordenado” de reestructuración de la deuda pública externa de la República y de la petrolera estatal PDVSA.

“Esta decisión tiene un objetivo central: poner la economía al servicio del pueblo venezolano y liberar al país de la carga de la deuda acumulada”, afirmó la Vicepresidencia de Economía en un comunicado difundido el miércoles en X.

El documento no ofrece más detalles sobre el proceso.

La nación rica en petróleo adeuda alrededor de US$100.000 millones en bonos, incluidos los intereses acumulados, que están en default desde 2017. La deuda total, incluidos préstamos bilaterales y comerciales, se estima en US$170.000 millones.