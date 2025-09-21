Aeropuertos europeos se esfuerzan por solucionar fallo en facturación tras ciberataque

El terminal de Bruselas informó de que se habían frenado 50 de las 257 salidas previstas el domingo para evitar largas colas y cancelaciones de última hora.

Algunos de los aeropuertos más grandes de Europa lucharon el domingo por restablecer la normalidad después de que piratas informáticos interrumpieran los sistemas automáticos de facturación, y Bruselas pidió a las aerolíneas que cancelaran la mitad de las salidas de vuelos del lunes por los persistentes problemas.

Los piratas informáticos atacaron el viernes al proveedor de sistemas de facturación y embarque Collins Aerospace, propiedad de RTX RTX.N, interrumpiendo las operaciones en el aeropuerto londinense de Heathrow, el de mayor tráfico de Europa, en el de Berlín y en Bruselas.

El sábado, los pasajeros tuvieron que hacer frente a largas colas, cancelaciones y retrasos. Aunque las perturbaciones disminuyeron significativamente en Berlín y Heathrow el domingo, según los datos y los funcionarios de los aeropuertos, continuaron los retrasos y las cancelaciones de vuelos.

Un portavoz del aeropuerto de Bruselas dijo que Collins Aerospace aún no había entregado una versión segura y actualizada del software necesaria para restablecer la plena funcionalidad, lo que llevó al aeropuerto a solicitar la cancelación de vuelos el lunes.

El aeropuerto de Bruselas informó de que se habían frenado 50 de las 257 salidas previstas el domingo para evitar largas colas y cancelaciones de última hora. Un día antes, se anularon 25 de los 234 vuelos de salida previstos, indicó el operador aeroportuario.

RTX, que no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios el domingo, dijo el sábado que estaba trabajando para solucionar el problema lo antes posible, y que la interrupción podría mitigarse con operaciones de facturación manual.

El incidente afectó a su programa informático MUSE, utilizado por varias compañías aéreas.

Un pasajero procedente de Bruselas declaró que la interrupción de su viaje había sido mínima.

"Para mí, todo fue como de costumbre. Para los pobres que no facturaron por Internet o tienen maletas que facturar, puede que tengan que esperar un poco", dijo.