LipiAndes suma 22 mil clientes de Internet domiciliario en Colombia

La matriz de Lipigas sigue creciendo en diversos negocios distintos al gas licuado, su foco principal en Chile, Perú, Colombia y su último mercado en ingresar, Ecuador.

En 2021, Lipigas anunció que iniciaría un plan de profundizar la expansión de sus operaciones fuera de Chile así como ampliar sus negocios, sin dejar el foco en el gas licuado. Hoy, en Colombia, la firma chilena controlada por las familias Santa Cruz, Vinagre y Noguera tiene un total de 22.500 hogares conectados a Internet y televisión con sus marcas Clan y Tunet en zonas alejadas del país.

A eso se suma que ya el 25% de sus ingresos proviene de fuera de Chile y añadieron a Ecuador como país de operación.

“El balance es positivo. LipiAndes ha llevado adelante una estrategia de diversificación en términos de geografía y de negocios. En cuanto a geografía, hemos fortalecido nuestra presencia en Colombia y Perú, donde el Ebitda ha ido aumentando y logramos cumplir nuestra meta de que el 25% de este provenga de las operaciones fuera de Chile. A esto se suma que en 2025 entramos a un cuarto país, Ecuador, con la adquisición del 70% de Sycar, hoy NEVO, empresa pionera en la importación y comercialización de gas natural licuado (GNL) para abastecimiento del sector industrial de ese país”, responden a Diario Financiero desde la empresa.

En particular en Internet, el área más distinta a los negocios originales del grupo, la firma explica en sus estados financieros que el 2021 conformaron la sociedad Chilco NET S.A.S. Además, el año pasado, con el fin de alinear en una sola marca sus negocios en Colombia Grupo Chilco pasó a llamarse GrupoPaís.

Y la estrategia ha dado buenos resultados. En particular en Colombia, el Ebitda a diciembre de 2025 creció 39% respecto a 2024, variación que se explicó por un mayor volumen de toneladas equivalentes de gas con un mayor margen bruto unitario y mayor eficiencia de gastos sobre margen. Mientras que la ganancia bruta acumulada aumentó 20,9% por mayores márgenes unitarios, así como por mejor desempeño del negocio de redes y negocio de Internet.

Sobre este último negocio, LipiAndes dice que están “atendiendo a clientes residenciales de pequeñas y medianas ciudades del interior del país, especialmente en zonas con brechas de conectividad. Es un negocio complementario a la operación de gas por red y forma parte de una lógica de crecimiento sobre territorios y capacidades donde la compañía ya tiene presencia” y ven espacio “para seguir desarrollándolo en Colombia, como parte de una plataforma más amplia de servicios que complementan su operación principal y fortalecen su presencia regional”.

Mientras que en Perú, la ganancia bruta acumulada a diciembre 2025 aumentó 21,8% tanto por mayor volumen de venta de gas natural, como por tipo de cambio.

Pero el servicio de Internet no es la única diversificación que empujó la empresa. A través de Evol, su área de generación eléctrica, LipiAndes hizo compras por más de 155 GWh/ el año pasado y vendió 50 GWh/año. Además, suministró más de 85 GWh/año a 24 clientes libres de los sectores comercial e industrial. Mientras que a clientes libres o reguladores, a diciembre de 2025 administraba contratos de suministro eléctrico de 430 instalaciones de diversos tipos de clientes, con consumos consolidados por más de 883 GWh/año (energía suministrada por otras generadoras). El año pasado, también inició proyectos en Perú y Colombia. “Es un negocio que se ha ido consolidando con foco en empresas e industrias y que forma parte del desarrollo de nuevas soluciones energéticas del grupo”, responden desde la empresa.

Mientras que en logística, otra de las áreas que Lipigas definió para diversificar, la firma Rocktruck donde participan en la propiedad desde 2023, ha seguido fortaleciendo su posición en primera, media y última milla, con más de 1.000 transportistas activos, presencia en las 16 regiones de Chile e inicio de operaciones en Perú.

Tanto Evol como Rocktruck “se trata de negocios que amplían la propuesta de valor de la compañía a partir de capacidades cercanas a su operación principal, en este caso, la logística, y que además abren una ruta concreta de crecimiento regional”, apuntaron.

A esto se suma el cambio en el equipo gerencial el año pasado, cuando LipiAndes nombró a Alberto Orlandi como gerente general de LipiAndes en reemplazo de Ángel Mafucci.

Core: gas licuado

Sin embargo, a pesar de estos resultados, la empresa enfatiza que el gas licuado es su foco principal.

Muestra de ello es que están haciendo nuevos usos del GNL y en la incorporación de gas natural licuado 100% renovable (BioGNL) a su portafolio. Para ellos consolidaron un “corredor verde” en Chile y Perú, que son una red de nueve estaciones de abastecimiento de GNL para transporte de larga distancia emitiendo menos contaminación. También concretaron la puesta en marcha de la primera planta de BioGNL de Sudamérica ubicada en Ñuble, la que partir de desechos agrícolas procesa un combustible 100% renovable y carbono neutral, compatible con la infraestructura existente con una capacidad, en una primera etapa, para cubrir a 270 camiones de carga pesada.

En Chile, entre la distribución de gas por red más el negocio de clientes industriales y del transporte, se alcanzó un volumen de venta de más de 93 millones de metros cúbicos (versus 83 millones de m3 en el año anterior), mientras que, en Perú, Limagas Natural amplió su presencia con un incremento de más de 60% en el volumen de ventas de GNL. “El foco está en fortalecer este negocio con más infraestructura, mayor integración regional y una evolución progresiva hacia gases renovables”, apunta la firma.

El gas licuado sigue siendo el negocio central de LipiAndes y la estrategia apunta a seguir fortaleciéndolo, tanto en Chile como en los demás mercados donde operan. Las ventas de este producto superaron las 745 mil toneladas y el grupo mantiene una base de más de 4 millones de clientes residenciales, comerciales e industriales a nivel regional.

A nivel de grupo, el año pasado el Ebitda fue superior en 16,9% respecto a 2024.