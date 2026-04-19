Perú aprueba reinicio de importante proyecto de cobre de Southern Copper

La iniciativa, de unos US$ 1.800 millones, está retrasada por años debido a la oposición de residentes y agricultores locales, ante el temor de que la mina cause contaminación y ponga en peligro el suministro de agua.

Perú aprobó el reinicio de la explotación del proyecto de cobre Tía María de Southern Copper, uno de los más esperados en el sector del país andino, luego de que fuera anulado a inicios de mes para una nueva evaluación, dijo este domingo una fuente del gobierno citando una resolución sobre la medida.

La resolución, vista por Reuters y aprobada el viernes por una comisión del Ministerio de Energía y Minas, dijo que después de que Southern Copper cumpliera con los requisitos pendientes se autorizó el reinicio de las actividades para el desarrollo de Tía María, de unos US$ 1.800 millones.

El Ministerio de Energía y Minas había anulado el inicio de su explotación para reforzar "la solidez del proceso" del desarrollo de Tía María, ubicado en el sur del país.

El proyecto está retrasado por años debido a la oposición de residentes y agricultores locales, ante el temor que la mina cause contaminación y ponga en peligro el suministro de agua.

Southern Copper, controlada por Grupo México, informó a inicios de este año un avance del 24% en el proyecto Tía María, que tendrá una capacidad de 120.000 toneladas de cátodos de cobre por año, y que mantenía su fecha objetivo de inicio de producción para 2027.

La compañía, que opera otros proyectos en el país, reportó una producción de 411.163 toneladas de cobre el año pasado y pasó a liderar el ranking de las mayores productoras del metal rojo en Perú, el tercer productor mundial del mineral.

Southern Copper opera las minas de cobre de Toquepala y Cuajone en el país andino, así como la refinería de Ilo en el sur de Perú.