El FMI designa a la académica argentina Silvana Tenreyro como su nueva economista jefe
La actual profesora de la London School of Economics tomará el lugar de Pierre-Olivier Gourinchas el 10 de agosto.
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Este martes, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, anunció a la nueva economista jefe del organismo: será la economista argentina, británica e italiana Silvana Tenreyro, quien sucederá a Pierre-Olivier Gourinchas el próximo 10 de agosto.
Así, Terneyro ahora estará a cargo de presentar las perspectivas globales de crecimiento, inflación, comercio y estabilidad financiera.
“En un momento de profunda transformación y creciente incertidumbre en la economía global, la combinación de liderazgo intelectual y experiencia en políticas de Silvana contribuirá a garantizar que el trabajo analítico del Fondo, así como su labor de supervisión multilateral y asesoramiento en materia de políticas, se mantengan a la vanguardia en apoyo de nuestros miembros”, señaló Georgieva.
Tenreyro cuenta con amplia experiencia en políticas públicas y liderazgo. Se licenció de Economía en la Universidad de Tucumán, en Argentina, y obtuvo su doctorado en la misma área en la Universidad de Harvard.
Actualmente es profesora de Economía en la London School of Economics y forma parte del Grupo Asesor Externo del director gerente del FMI, donde asesora a destacadas instituciones públicas y privadas en materia económica y financiera.
“También es conocida por su habilidad para comunicar cuestiones económicas complejas con claridad y precisión, y por promover un diálogo constructivo entre públicos diversos”, agregó Georgieva. “Estas cualidades le serán de gran utilidad como una de las principales voces del Fondo en materia de perspectivas económicas mundiales y como líder del Departamento de Investigación”.
Su designación se produce después de meses de la salida de Gourinchas en mayo, quien asumió la posición en 2022 como sustituto de Gita Gopinath.
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