En debut ante el Congreso como presidente de la Fed, Warsh promete estabilidad de precios y un "cambio de régimen" institucional

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, afirmó que los funcionarios de la institución no toleran una inflación elevada, reiterando su promesa de controlar el aumento de los precios, que se ha mantenido alto durante los últimos cinco años.

“Los miembros de nuestro comité no toleran una inflación persistentemente elevada. Y compartimos un firme compromiso con el restablecimiento de la estabilidad de precios”, dijo en sus palabras preparadas.

El nuevo presidente de la Reserva Federal ha hecho hincapié en el compromiso de los responsables de política monetaria para combatir la inflación desde que asumió el cargo en mayo, y ha dicho que el objetivo principal es acertar con la política monetaria.

“Ha sido un impuesto para los estadounidenses, tanto para el pueblo como para las empresas. Planeamos eliminarlo”, afirmó Warsh. “Eso significa que necesitamos un cambio radical en las políticas y una reevaluación de las prácticas, algunas de las cuales han funcionado y otras no”.

Las declaraciones de Warsh tienen lugar en medio de advertencias de otros miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de que podrían ser necesarias tasas de interés más altas para frenar la inflación.

Su testimonio coincidió con la publicación de los datos de inflación de junio por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), que mostraron una caída mensual de la inflación de 0,4%, la mayor disminución desde abril de 2020, en plena pandemia del Covid-19.

Durante su testimonio, Warsh restó importancia a esas cifras, señalando que no quería dar demasiada importancia a un solo dato. “Puede que algunos vean los datos de esta mañana y digan: ‘¡Misión cumplida! Todo va de maravilla’. Esa no es mi opinión”.

Perspectivas económicas

El líder de la Fed se mostró optimista respecto a la economía, describiendo el mercado laboral como ampliamente estable, con pocos indicios de despidos y un sólido crecimiento de los salarios nominales.

El presidente de la Reserva Federal se mostró más cauto respecto al auge de la inteligencia artificial (IA), que, según dijo, está impulsando un aumento de la inversión empresarial, pero que también plantea incertidumbres para la economía.

“Desconocemos hasta qué punto la economía se beneficiará del desarrollo de la IA. Las nuevas oportunidades para la economía plantean nuevos desafíos para los responsables políticos. En la Reserva Federal estamos monitoreando las implicaciones para la inflación y el mercado laboral”, señaló

El banquero central también se refirió a las reformas que está impulsando a nivel institucional, señalando que “en seis semanas, creo que hemos provocado un cambio radical en la forma de pensar: el inicio de una serie de reformas que se implementarán en al menos cinco ámbitos de la política monetaria”, afirmó. “Hemos avanzado mucho en seis semanas, pero creo que es importante aprovechar esta oportunidad con prudencia”.

En la más reciente reunión, la primera bajo el liderazgo de Warsh, los funcionarios votaron por unanimidad mantener la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal en un rango de entre 3,5% y 3,75%, por cuarta reunión consecutiva.

Las nuevas proyecciones de tasas publicadas junto con esa decisión mostraron que nueve funcionarios preveían al menos un aumento de un cuarto de punto este año, mientras que seis anticipaban al menos dos alzas. Otros nueve no esperaban cambios o incluso una reducción. Warsh, quien ha criticado la llamada orientación prospectiva (forward guidance) que ofrece pistas sobre la evolución de las tasas, se negó a presentar un pronóstico.