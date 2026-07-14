En debut ante el Congreso como presidente de la Fed, Warsh promete estabilidad de precios y un "cambio de régimen" institucional
“Ha sido un impuesto para los estadounidenses, tanto para el pueblo como para las empresas. Planeamos eliminarlo”, afirmó en su comparecencia ante la comisión bancaria de la Cámara de Representantes. Mañana miércoles acude a la misma instancia en la del Senado mañana.
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