La inflación mensual de Argentina rompe por primera vez el piso del 2% y alcanza su nivel más bajo desde agosto de 2025
Según informó este martes el Indec, el avance interanual se ubicó en 33,5%, mientras que el acumulado de los primeros seis meses del año ascendió a 16,8%.
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina informó este martes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio registró una variación de 1,9%, en línea con la tendencia descendente observada en los últimos meses.
El dato mensual es el más bajo en 11 meses y logró quebrar el piso de los dos puntos por primera vez en el año. Hay que remontarse a agosto de 2025 para encontrar un número similar (1,9%).
Al instante de conocerse el dato de junio, Luis Caputo publicó un desagregado de los datos que difundió el Indec y señaló, entre otras cosas, que “la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado”. “La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025″, destacó.
LA INFLACIÓN DE JUNIO FUE LA MÁS BAJA EN 10 MESES: 1,9%— totocaputo (@LuisCaputoAR) July 14, 2026
✅ En junio la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional) fue de 1,9% mensual.
La inflación núcleo fue de 1,6% mensual
✅ La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en…
Por su parte, el Presidente Javier Milei salió a felicitar al ministro de Economía.
VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO https://t.co/nlTspj4wVi
VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO https://t.co/nlTspj4wVi— Javier Milei (@JMilei) July 14, 2026
La lectura del mandatario coincidía con las estimaciones de las consultoras, que proyectaban una inflación de entre 1,8% y 1,9% para junio, así como con el dato publicado la semana pasada por la Ciudad de Buenos Aires.
También se desacelera en la capital
En particular, en la Ciudad de Buenos Aires la inflación volvió a desacelerarse y alcanzó 1,8%, acumulando un alza de 16% en el primer semestre del año. El índice porteño fue el primer dato oficial sobre la evolución de los precios en el sexto mes de 2026.
Los datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba) mostraron una caída de 0,3 puntos porcentuales respecto del 2,1% registrado en mayo. En la medición interanual, el costo de vida aumentó 32,6%.
Durante junio, la variación del IPCBA respondió principalmente a las alzas en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas, salud, transporte y equipamiento y mantenimiento del hogar.
El detalle
Según informó el organismo, la división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,2%), seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%). Por el contrario, los segmentos que experimentaron las menores variaciones fueron Comunicaciones (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).
“A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,6%) tuvieron subas vinculadas a Pan y cereales, Productos medicinales y Alquiler de la vivienda y gastos conexos. Los precios Estacionales (3,4%) presentaron el mayor incremento debido al aumento en Verduras y en Turismo (aviones, hoteles y paquetes turísticos), compensado por la caída en Frutas. Los precios Regulados (2,3%) registraron subas en Electricidad y Transporte público”, agregó.
Entre los alimentos que más bajaron de precio en junio se encuentran las verduras, como limón (-19,1%) y naranja (-18,9%).
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