La iniciativa de fijación de precios para minerales críticos de Trump enfrenta escepticismo del G7 y divide a la industria

Estados Unidos presentará en reuniones bilaterales con la Unión Europea y Japón el plan con el que pretende hacer un frente común occidental ante la supremacía china en esta industria.

El impulso de la administración Trump para aumentar la producción de minerales críticos mediante la regulación de precios está enfrentando el escepticismo de sus aliados del G7 y una industria minera dividida. Las negociaciones para crear un bloque comercial occidental se han estancado por preocupaciones sobre los costos y la gobernanza del plan, según fuentes diplomáticas y un análisis de Reuters sobre recomendaciones de política corporativa.

Propuesto por primera vez en febrero por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el bloque comercial busca ayudar a Occidente a reducir su dependencia de China, que se convirtió en el mayor productor mundial de minerales al operar con pérdidas y mantener deprimidos los precios de materias primas esenciales para semiconductores, servidores informáticos, equipamiento militar y una amplia gama de otros productos.

Los precios artificialmente bajos del cobalto, litio, níquel y otros minerales han dificultado la competencia de las mineras occidentales, frenando nuevos desarrollos y llevando a algunas empresas a la quiebra, una táctica que Beijing ha utilizado repetidamente en otras industrias.

El bloque comercial, según fue concebido, exploraría mecanismos de apoyo de precios, estándares de mercado, subsidios o compras garantizadas para incentivar y respaldar financieramente la producción en múltiples países. Estas medidas podrían aplicarse mediante “aranceles ajustables para preservar la integridad de los precios”, señaló Vance en ese momento.

Actualmente, muchos minerales críticos para los sectores tecnológico y de defensa se transan de forma extrabursátil, con escasa transparencia y vinculados a precios chinos, que en la práctica fijan el mercado global debido al dominio productivo de China.

Desde el anuncio de Vance, miembros del G7 han manifestado reparos al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en negociaciones privadas y han enfriado su respaldo a la idea de que el bloque dependa de un esquema de precios derivado de un modelo de inteligencia artificial del Pentágono, dijeron tres fuentes a Reuters.

Las principales inquietudes se centran en quién pagaría una prima por los minerales, hasta qué punto de la cadena de suministro deberían llegar los subsidios y cómo funcionaría la gobernanza, según funcionarios europeos.

La industria minera estadounidense está dividida respecto de qué medidas debería impulsar Greer entre los aliados. La discrepancia queda reflejada en más de 230 presentaciones públicas enviadas a su oficina por mineras, refinadoras y clientes, revisadas por Reuters.

“Es algo muy difícil de hacer, y me alegra no ser quien tiene que hacerlo”, dijo Ashley Zumwalt-Forbes, inversionista en minerales que dirigió la cartera de baterías y minerales críticos del Departamento de Energía de Estados Unidos durante el gobierno del expresidente Joe Biden.

El tema será uno de los principales puntos de discusión mientras los miembros del G7 se reúnen esta semana en Francia. Los países occidentales enfrentan el desafío de construir simultáneamente una cadena de suministro que vaya desde la mina hasta el producto final para diversificar su dependencia de China.

La propuesta preliminar de Estados Unidos, elaborada utilizando un programa de IA para fijación de precios desarrollado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA, su sigla en inglés), fue entregada a la Casa Blanca y al Consejo de Seguridad Nacional. Se espera que representantes estadounidenses expongan su contenido a los aliados del G7 durante la próxima reunión, según un funcionario estadounidense.

Funcionarios europeos y representantes de la industria señalaron que desean estudiar los efectos de los apoyos de precios en el mediano y largo plazo antes de comprometerse con acuerdos rápidos, una postura que contrasta con el ritmo más acelerado promovido por Washington.

Mientras tanto, la administración Trump se muestra reacia a respaldar la propuesta impulsada por Francia de crear una secretaría administrativa permanente dentro de la Agencia Internacional de Energía (AIE) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destinada a monitorear las iniciativas del G7 sobre minerales críticos a medida que rota la presidencia del grupo, agregaron las fuentes.

Aumentando las complicaciones, Canadá y Francia —que ejerce la presidencia del G7— quieren desarrollar un bloque comercial liderado por el grupo, mientras que Estados Unidos busca evitar negociaciones multilaterales y concretar rápidamente acuerdos bilaterales que luego puedan ampliarse, dijeron tres fuentes familiarizadas con el tema.

“Lo que estamos tratando de hacer es tomar algunos de estos enfoques y convertirlos en un acuerdo”, dijo Greer a periodistas a comienzos de junio durante la reunión ministerial de la OCDE en París.

Estados Unidos, agregó Greer, utilizaría apoyos de precios “para proteger la producción de minerales críticos y productos derivados. (...) Queremos implementarlo gradualmente. (...) Si otros países quieren sumarse, son bienvenidos”.

Washington pretende presentar una propuesta de acuerdos bilaterales vinculantes a Japón y a la Unión Europea antes de fines de junio, dijeron dos fuentes al tanto de las conversaciones. La propuesta sería el primer paso concreto derivado de los planes de acción anunciados previamente con Japón y con la UE.

El primer acuerdo vinculante podría abarcar entre cinco y 10 minerales. Entre los considerados figuran las tierras raras pesadas, el antimonio, el grafito y el tungsteno, todos sujetos a prohibiciones o restricciones de exportación por parte de China.

Fijación de precios

La administración Trump busca establecer precios utilizando el programa de IA para metales Open Price Exploration for National Security (OPEN) del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Creado por DARPA, el sistema pretende calcular cuál debería ser el precio de un metal considerando costos laborales, procesamiento y otros factores, excluyendo los efectos de una supuesta manipulación del mercado por parte de China.

Sin embargo, los aliados europeos se han mostrado hasta ahora contrarios a utilizar un sistema de fijación de precios desarrollado por Washington, dijo una fuente, citando preocupaciones por la excesiva influencia estadounidense sobre la determinación de valores dentro del bloque.

Otra persona señaló que Europa prefiere contar con un conjunto amplio de herramientas y una “gobernanza ágil” que permita decidir cómo aplicar mejor estas medidas según cada mineral y su respectiva cadena de valor.

“Para Europa sería mejor contar con un índice de precios basado en transacciones reales del mercado europeo. La cuestión es si podemos hacer que estos mecanismos opacos de fijación de precios sean más transparentes, más orientados al mercado y menos susceptibles a la manipulación”, dijo a Reuters Nicola Beer, responsable de financiamiento de minerales en el Banco Europeo de Inversiones, controlado por la Unión Europea. “Las distintas etapas de las cadenas de suministro y los productos en diversos sectores están determinadas por mecanismos de precios muy diferentes, lo que añade complejidad”.

Como posible alternativa a OPEN, una entidad financiada por la UE llamada EIT RawMaterials trabaja junto con la plataforma digital Metalshub en la creación de índices independientes de los mecanismos de precios impulsados por el gobierno chino, con el objetivo de entregar señales más claras de rentabilidad a los inversionistas extranjeros. Estos índices podrían extenderse más allá de Europa e incluir a Estados Unidos, Australia, Canadá y Reino Unido.

La aplicación de cualquier bloque comercial podría complicarse por el hecho de que muchas economías occidentales importan muy pocos minerales en estado bruto o con procesamiento básico. El carbonato de litio, por ejemplo, no se importa habitualmente a Estados Unidos, aunque sí los teléfonos móviles fabricados a partir de él.

“Actualmente sale un mensaje muy contradictorio desde Estados Unidos respecto de los metales para baterías”, afirmó James Willoughby, analista de metales de la consultora Wood Mackenzie.

Desacuerdo corporativo

En una declaración, Greer señaló a Reuters que está utilizando las presentaciones enviadas por mineras y sus clientes para “ayudar a orientar la política para las negociaciones en curso” con los aliados de Washington.

Las presentaciones muestran que existe un amplio consenso en que el bloque debería concentrarse en minerales de nicho, en lugar de cobre u otros metales ampliamente transados, y que también debería enfocarse en productos aguas abajo, incluidos teléfonos móviles y computadores portátiles.

Sin embargo, existe desacuerdo respecto de cómo deberían regularse los precios de los minerales. Varias empresas relevantes y asociaciones mineras recomendaron evitar mecanismos de fijación de precios.

“Existe nerviosismo en todos los sectores respecto de qué hacer y de cómo distintas medidas podrían afectar a diferentes partes de la cadena de suministro”, dijo Blake Harden, socio director especializado en política comercial de la consultora EY.

Entre quienes presentaron propuestas divergentes se encuentran General Motors, que desarrolla junto a Lithium Americas la mayor mina de litio de Norteamérica; la recicladora Umicore; la productora de platino Sibanye Stillwater; la Cámara de Comercio de Estados Unidos; y MP Materials, empresa de tierras raras que en julio pasado se convirtió en la única compañía en recibir un mecanismo de respaldo financiero para estos minerales, mediante el cual Washington compensa a la firma si los precios caen por debajo de un nivel determinado. Lynas Rare Earths y Serra Verde han recibido contratos de compra de parte de su producción de tierras raras por parte del gobierno estadounidense a precios previamente establecidos, aunque sin acceder a dicho respaldo financiero.

La National Mining Association, principal gremio minero de Estados Unidos, recomendó a Greer evitar un exceso de intervención en los precios y enfocarse más bien en créditos tributarios y otros incentivos.

“Aunque las intervenciones de mercado, como los mecanismos de precios, pueden desempeñar un papel en determinadas circunstancias, los enfoques basados en incentivos (...) son más adecuados para abordar los desafíos que enfrenta la industria minera nacional”, afirmó Rich Nolan, presidente ejecutivo de la asociación.