Marbella, el histórico centro vacacional para millonarios en España, busca ahora reconvertirse en el Silicon Valley de Europa

La versión “2.0” de la ciudad está viendo el surgimiento de nuevos espacios de coworking y oficinas. Junto con ello, la composición demográfica de los inmigrantes está cambiando. El mercado inmobiliario, dominado antes por europeos de mediana edad que buscaban una segunda vivienda, ha dado paso a una nueva generación de compradores más jóvenes interesados en adquirir una propiedad donde puedan vivir y trabajar todo el año.

La mayoría de los destinos turísticos tienen señaléticas que apuntan a sitios históricos. En Puerto Banús, cerca de Marbella, en la Costa del Sol española, los letreros dirigen a los visitantes hacia Bottega Veneta, Bvlgari, Louis Vuitton y Rolex. Yates bordean el paseo marítimo, mientras Ferrari, Lamborghini y Bentley circulan por sus calles.

Durante décadas, Marbella ha atraído capitales internacionales. Europeos, especialmente de Reino Unido y Escandinavia, compraron segundas viviendas en la zona o se establecieron allí de forma permanente. También llegaron prófugos internacionales que buscaban refugio de la justicia, lo que dio lugar a su apodo de la Costa del Crimen. Más recientemente ha arribado una gama más diversa de compradores y la región se ha vuelto ostentosamente rica, con residencias de lujo y comunidades cerradas que se multiplican y se expanden hacia las colinas circundantes.

Ahora la ciudad busca reinventarse con una visión “2.0”, que pretende posicionar a la Costa del Sol como el Silicon Valley de Europa, con Marbella como su Palo Alto. Espacios de coworking y oficinas están surgiendo junto a los departamentos y restaurantes de alta gama.

“Estamos ayudando a cambiar la narrativa sobre Marbella, de un destino de ocio a un centro serio para profesionales modernos”, afirmó Christian Rasmussen, director ejecutivo del centro empresarial The Pool. “Creo que el futuro de Marbella será muy distinto de lo que es hoy”.

The Pool está ubicado en un tramo costero conocido como la Milla de Oro, una franja que conecta el centro de Marbella con Puerto Banús y que está bordeada por palmeras, restaurantes y complejos turísticos de lujo. Cuando Bloomberg News visitó el lugar a mediados de mayo, un numeroso grupo de empresarios finlandeses mantenía una intensa reunión en una sala acristalada, mientras emprendedores europeos y de Medio Oriente trabajaban en escritorios compartidos.

Nueva demografía

La clientela refleja el cambio en la composición demográfica de los inmigrantes de la ciudad. Antes, el mercado inmobiliario estaba dominado por compradores europeos de mediana edad que buscaban una segunda vivienda. Sin embargo, desde la pandemia los agentes observan una nueva generación de compradores más jóvenes interesados en adquirir una propiedad donde puedan vivir y trabajar durante todo el año, según el informe del mercado de Marbella 2025 de Pure Living Properties. Aunque las principales nacionalidades de los compradores internacionales siguen siendo británicos, escandinavos, alemanes y neerlandeses, ha aumentado de forma significativa el interés desde Estados Unidos, Canadá, Polonia y los países del Golfo.

“Después de la pandemia llegaron a Marbella nuevos tipos de personas e inversionistas, además de hoteles, lo que elevó la calidad del lugar. Antes era solo un pueblo bonito. Ahora también es una ciudad”, dijo el director ejecutivo de la inmobiliaria Drumelia, Artur Loginov. “En los últimos cuatro o cinco años han abierto nuevos gimnasios, restaurantes, hoteles y marcas mundialmente conocidas con el nivel de Nueva York o Mónaco”.

Los desarrolladores buscan reposicionar la ciudad como una base permanente para fundadores de empresas e inversionistas conectados globalmente: una puerta de entrada a Europa que combine sol con las comodidades y el lujo accesible asociados a Emiratos Árabes Unidos.

Una de las tendencias recientes del mercado inmobiliario de Marbella —similar a lo que ocurre en Dubái y Miami— es el auge de las llamadas residencias de marca, donde los desarrolladores se asocian con deportistas de renombre o marcas de moda para construir proyectos residenciales. La estrella del tenis Rafael Nadal se asoció con el diseñador Giorgio Armani para desarrollar 33 mansiones de ultralujo. Dolce & Gabbana, Fendi y Karl Lagerfeld también han lanzado desarrollos residenciales. Asimismo, han comenzado a aparecer residencias asociadas a hoteles, que ofrecen servicios y comodidades propias de establecimientos de lujo.

Aunque recientemente han abierto varios restaurantes de alto nivel, existe una “fila de espera” de locales gastronómicos que buscan instalarse en Marbella porque los buenos emplazamientos son cada vez más escasos, según Mary Dunne, fundadora y socia de la inmobiliaria MPDunne Properties. La empresa trabaja actualmente con una cadena de restaurantes con sede en Dubái para encontrar un local en Marbella, pero conseguir un espacio resulta difícil. “Estamos muy lejos de ser una gran ciudad en términos de tamaño; el espacio es limitado”, señaló.

A medida que el perfil de los inmigrantes se vuelve más joven, también ha crecido la infraestructura para atenderlos. “Hace unos 40 años había quizás once colegios internacionales”, dijo Richard Sutcliffe, director del English International College de Marbella. “Ahora hay más de 50”.

Entre quienes matriculan a sus hijos en estos colegios figuran familias “ultrarricas” que quizá no viven todo el año en Marbella, pero que dependen de niñeras y choferes para organizar la rutina diaria de sus hijos, explicó Sutcliffe. Agregó que también ha aumentado notablemente la llegada de familias procedentes de Estados Unidos, Dubái, Rusia y China.

“En lugar de atraer a personas próximas a jubilarse, se ha atraído talento”, afirmó Rasmussen, de The Pool. “No creo que haya muchos lugares en el mundo con este nivel de talento. Creo que es una mina de oro”.

Rasmussen señaló que, al principio, muchos de los recién llegados serán emprendedores tecnológicos que trabajan solos y que no contratarán personal local. Sin embargo, a medida que compartan espacios comunes comenzarán a colaborar y a desarrollar proyectos de mayor envergadura con un impacto más significativo en la economía local. “Si algo nace en Marbella o en la Costa del Sol, el impacto se quedará aquí”, afirmó. “Especialmente una vez que conozcan a emprendedores locales”.

Bob van Winden se trasladó a Marbella desde Dublín después de la pandemia. Originario de Países Bajos, desarrolló la mayor parte de su carrera en Dublín y en el área de la bahía de San Francisco, en empresas como Google y Stripe. En 2024 se incorporó a Bridge, una plataforma de pagos basada en monedas estables (stablecoins), que fue adquirida por Stripe en 2025.

Cuando Van Winden y su familia evaluaron mudarse a España, redujeron las opciones a Madrid o Marbella y finalmente eligieron esta última por su calidad de vida, sus colegios internacionales y su amplia comunidad de expatriados.

Van Winden cree que cada vez más emprendedores se están instalando en la zona, que el capital está fácilmente disponible y que los avances en Inteligencia Artificial hacen más sencillo que nunca crear una empresa tecnológica con apenas un puñado de empleados. “Creo que todos esos ingredientes juntos crean un terreno muy fértil para la innovación”, dijo. “Una vez que tienes la pieza clave, mientras dispongas de una buena conexión Wi-Fi, hoy puedes construir una gran empresa”.

El ayuntamiento ha trabajado junto a The Pool en iniciativas destinadas a atraer inversión extranjera. Rasmussen viajó recientemente a China junto con el alcalde para promover Marbella como una puerta de entrada a Europa.

Las autoridades municipales también lanzaron el programa Marbellup, para enseñar a los residentes a utilizar Inteligencia Artificial, y en junio organizaron el evento para empresas tecnológicas Startup Olé.

Muchas ciudades del mundo han intentado posicionarse como polos tecnológicos y convencer a los llamados “nómadas digitales” de instalarse y crear empresas. Pocas lo han conseguido.

Los lugares no se convierten en centros de emprendimiento simplemente por atraer startups, sino creando un ecosistema donde emprendedores, inversionistas, universidades, empresas e instituciones públicas interactúan y se fortalecen mutuamente, explicó el director ejecutivo del Centro de Emprendimiento e Innovación de IESE Business School, Josemaria Siota. “La característica definitoria de un ecosistema exitoso no es solo la presencia de estos actores, sino la fortaleza de las interacciones entre ellos”, señaló.

Según Siota, la región de Marbella ha comenzado a “reunir muchos de los ingredientes adecuados”, aunque “todavía no se ha desarrollado como un ecosistema plenamente maduro”.

Auge inmobiliario

Para muchos habitantes, la rápida expansión de urbanizaciones cerradas, desarrollos de lujo y capital internacional ha transformado el tejido social de la ciudad, haciéndolos sentir cada vez más desconectados de la Marbella que conocían.

Juan Guerrero, de 70 años, ha vivido en Marbella durante los últimos 50 años y lamenta los cambios experimentados por una ciudad que antes era un pequeño pueblo pesquero salpicado de huertos. “Pero todo eso ha cambiado”, dijo. “Ya no quedan huertos ni pescadores y la ciudad se ha transformado por completo. Hay gente por todas partes, apenas se puede caminar, calles enteras han sido ocupadas por restaurantes y los comercios tradicionales han cerrado para dar paso a cadenas”.

Guerrero vive en el casco antiguo de Marbella y afirma que, con los años, muchas viviendas se han convertido en restaurantes, tiendas o pequeños hoteles. De vez en cuando recibe cartas de inmobiliarias ofreciéndole 300 mil euros (US$ 343 mil) por su casa. No está dispuesto a vender. “Sobre todo porque cada vez es más difícil encontrar una vivienda asequible”.

El precio de las viviendas en venta en Marbella se ha disparado. El valor promedio por metro cuadrado aumentó aproximadamente 74% en los últimos cinco años, pasando de 3.225 euros en junio de 2021 a 5.608 euros en junio de 2026, según datos de Idealista. En Marbella Pueblo, los precios subieron 21,8% interanual hasta los 5.403 euros por metro cuadrado en junio.

Ola criminal

En los últimos años Marbella también ha registrado episodios de violencia vinculada a bandas criminales, incluidos tiroteos en restaurantes y discotecas, además de incautaciones de droga en el mar. Las autoridades han relacionado algunos de estos hechos con redes criminales transnacionales que operan en la región.

Antonio García, taxista de poco más de treinta años, asegura que existe una “Marbella de día y una Marbella de noche”. Durante el día la ciudad funciona con normalidad; por la noche la actividad relacionada con las drogas y la delincuencia se hace más visible. Tiene un hijo de dos años y está considerando mudarse a una localidad más pequeña para alejarse de la creciente inseguridad.

“La esencia de lo que era Marbella se ha perdido con los años, a medida que ha llegado cada vez más riqueza y ha cambiado el ambiente”, afirmó. “Cuando mi hijo crezca quiero mudarme a un lugar más apropiado para la vida familiar”.