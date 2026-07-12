Ruta sur del estrecho de Ormuz permanecía abierta este domingo pese a que Irán la declaró cerrada tras última escalada con EEUU
El corredor que bordea la costa de Omán sigue disponible para la navegación, señaló el Centro Conjunto de Información Marítima. Más temprano, este domingo, la Guardia Revolucionaria Islámica había anunciado que no permitiría el paso de ninguna embarcación. Durante la noche, fuerzas estadounidenses atacaron a Irán por tercera vez en una semana, luego de que un buque con bandera de Chipre fuera alcanzado frente a la costa de Omán.
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La ruta sur del estrecho de Ormuz permanecía abierta al tránsito marítimo este domingo, pese a que Irán declaró cerrada la vía navegable en medio de la escalada de ataques recíprocos entre Estados Unidos y Teherán, informó un grupo de asesoría marítima.
El corredor que bordea la costa de Omán sigue disponible para la navegación, señaló el Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC, sigla en inglés) a través de un comunicado. De todos modos, describió el nivel de amenaza en el estrecho todavía como “grave” y recomendó a los navegantes prever comunicaciones por radio con fuerzas navales y mantenerse alerta ante el riesgo de minas.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció más temprano el domingo que no permitiría el paso de ninguna embarcación por el estrecho hasta que cesara la intervención extranjera, acusando a EEUU de intentar generar desestabilización.
Durante la noche, fuerzas estadounidenses atacaron a Irán por tercera vez en una semana, luego de que un buque portacontenedores con bandera de Chipre fuera alcanzado a nueve millas náuticas de la costa de Omán, provocando un incendio y obligando a la tripulación a abandonar la nave.
El control del estrecho de Ormuz —por donde hasta hace poco transitaba una quinta parte del petróleo crudo y del gas natural licuado comercializados en el mundo— ha sido un elemento central en las negociaciones de paz entre EEUU e Irán. Una nueva ola de ataques ocurrida la madrugada del domingo, en la que la República Islámica lanzó ofensivas contra al menos cinco aliados de EEUU en la región, entre ellos Qatar, Kuwait y Omán, está sometiendo a una enorme presión el alto el fuego que comenzó el mes pasado.
Este domingo prácticamente no se observaba tráfico en el estrecho: solo dos buques tanque de productos petroleros fueron vistos aproximándose a la vía marítima.
La tripulación del portacontenedores atacado fue rescatada por las autoridades locales, informó UK Maritime Trade Operations, mientras que India señaló que uno de sus ciudadanos, que se encontraba a bordo, permanece desaparecido.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica detuvo un buque de carga tras efectuar un disparo de advertencia, debido a que intentó cruzar el estrecho el sábado pese a haber recibido una advertencia, según informó la agencia iraní IRIB. La agencia Fars también reportó que las fuerzas iraníes “atacaron y detuvieron un segundo buque que no cumplió las instrucciones”, aunque no entregó más detalles.
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