Trump quiere suspender el impuesto federal sobre la gasolina en Estados Unidos

"Vamos a eliminar el impuesto sobre la gasolina durante un tiempo y, cuando bajen los precios, lo volveremos a introducir gradualmente", dijo este lunes el mandatario a CBS.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que quiere suspender temporalmente el impuesto federal sobre la gasolina de US$ 0,18, pero descartó cualquier posible ayuda para las aerolíneas que se enfrentan a un aumento de los precios del combustible de aviación, según CBS News.

Los comentarios se producen en un momento en que los precios de la gasolina en EEUU se mantienen elevados por la guerra en Irán.

"Vamos a eliminar el impuesto sobre la gasolina durante un tiempo y, cuando bajen los precios, lo volveremos a introducir gradualmente", dijo Trump a la CBS. El mandatario dijo que aún no se había "presentado realmente" un plan de rescate para las aerolíneas y que "a las aerolíneas no les va mal".

El domingo, el secretario de Energía, Chris Wright, dijo en el programa "Meet the Press" de NBC News que el Gobierno de Trump estaba dispuesto a suspender el impuesto federal sobre la gasolina.

Los estados de EEUU también gravan la gasolina, e Indiana, Kentucky y Georgia están tomando medidas para aplicar recortes y ayudar así a los consumidores en las gasolineras.

Los precios de la gasolina han subido desde que comenzó la guerra en Irán el 28 de febrero, con un precio medio de US$ 4,52 por galón (3,785 litros) en EEUU a fecha de lunes, según la Asociación Estadounidense del Automóvil.