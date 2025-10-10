Click acá para ir directamente al contenido
La Casa Blanca critica al Comité del Nobel por galardón a María Corina Machado: "Demostró que antepone la política a la paz"

"El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, terminando guerras y salvando vidas. Tiene el corazón de un humanitario y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung

Por: Reuters

Publicado: Viernes 10 de octubre de 2025 a las 12:40 hrs.

premios Nobel de la Paz Venezuela Estados Unidos Trump Casa Blanca
