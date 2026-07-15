Activos de BlackRock aumentan a un récord de US$ 15,3 billones

Las ganancias netas del segundo trimestre de la gestora de activos con sede en Estados Unidos aumentaron 20% hasta US$ 1.900 millones en medio del auge de los mercados de capitales.

BlackRock captó US$ 192 mil millones de capital durante el segundo trimestre, en el marco de un boom en las transacciones bursátiles que ayudó a impulsar los activos bajo administración de la mayor gestora de dinero del mundo hasta un récord de US$ 15,3 billones (millones de millones).

La entrada de capital superó las proyecciones de Wall Street y fue impulsada principalmente por clientes en América y por su negocio de fondos cotizados en bolsa (ETF, su sigla en inglés) iShares.

BlackRock, al igual que otras firmas de la industria de gestión de activos, se benefició del auge de los mercados de capitales, con un repunte de los mercados globales de renta variable que ayudó a elevar el valor de las inversiones administradas por el sector.

La compañía con sede en Nueva York vio un aumento de 31% en sus ingresos, respecto del mismo período del año anterior, hasta US$ 7.100 millones, mientras que la utilidad neta creció 20%, hasta US$ 1.900 millones.

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La empresa informó que su margen operativo ajustado aumentó a 45,9%, una métrica clave seguida por inversionistas y analistas en Wall Street, su nivel más alto en casi cinco años.

"Los fundamentos del mercado son sólidos y están bien respaldados, con mayores márgenes y un impulso de las ganancias catalizado por las nuevas tecnologías", señaló en un comunicado el CEO, Larry Fink.

Fink indicó que el crecimiento orgánico de las comisiones base fue de 8% en el trimestre, por sobre su objetivo de largo plazo de 5%.

BlackRock ha expandido su presencia hacia productos de mayores márgenes, incluidos los ETF de gestión activa y los mercados privados, en su búsqueda por ir más allá de los fondos indexados pasivos que la convirtieron en la gestora de activos dominante a nivel global.

La compañía captó US$ 22 mil millones en su negocio de activos alternativos durante el trimestre, incluidos US$ 15.400 millones en la unidad que reúne sus negocios de crédito privado, infraestructura y bienes raíces.

Las acciones de BlackRock subían más de 4% en las operaciones previas a la apertura del mercado.