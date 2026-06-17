Amazon apuesta por la startup Odyssey y el impulso que le puede dar a la "segunda ola" de la IA

La compañía se une a los brazos inversionistas de Nvidia y AMD en una ronda de financiación de US$ 310 millones.

Amazon se asoció con una empresa emergente que desarrolla sistemas de IA capaces de simular el mundo físico, apostando por esta tecnología emergente en un esfuerzo por ampliar el alcance de sus chips Trainium.

El grupo con sede en Seattle contribuyó a una ronda de financiación de US$ 310 millones para Odyssey, que valora a la empresa que desarrolla los llamados modelos mundiales capaces de crear entornos 3D en US$ 1.450 millones, incluyendo el nuevo capital.

Entre los demás participantes se encontraban las ramas de inversión de los grupos de semiconductores Nvidia y AMD, el fondo IQT, afiliado a la CIA, la firma de capital riesgo Natural Capital, el científico jefe de Google, Jeff Dean, y el inversionista Elad Gil.

Odyssey se encuentra entre un puñado de empresas en fase inicial que desarrollan modelos entrenados en física y en las relaciones entre objetos, con el fin de ir más allá de los modelos basados ​​en el lenguaje que sustentan las herramientas de IA más populares de la actualidad.

Los modelos del mundo real forman parte de una "segunda ola de IA" que revolucionará industrias desde la robótica hasta los videojuegos, afirmó Jay Zaveri, socio de Natural Capital. "Hemos tomado una estructura similar al cerebro humano y simplemente le hemos enseñado a usar el lenguaje".

Los cofundadores de Odyssey, Oliver Cameron y Jeff Hawke, trabajaron anteriormente en tecnología de conducción autónoma.

Cameron, el director ejecutivo del grupo, dijo que los modelos de Odyssey "tendrán una comprensión mucho más completa del mundo... la física, el lenguaje corporal, la dinámica: todas esas cosas que existen en el mundo y que el lenguaje no logra capturar".

Amazon apuesta por Odyssey

La plantilla de la empresa, compuesta por 55 personas, se reparte entre Londres, Zúrich y Palo Alto. Muchos de ellos fueron contratados procedentes de laboratorios de inteligencia artificial y empresas emergentes de vehículos autónomos.

Como parte del acuerdo, Odyssey utilizará Amazon Web Services como su proveedor de nube preferido e implementará los chips más recientes de la compañía, lo que impulsará a Amazon en medio de la feroz competencia del líder del mercado, Nvidia, y Google.

Ron Diamant, vicepresidente de AWS, afirmó que la contribución de Odyssey ayudaría a impulsar el desarrollo de Trainium. "Mi objetivo es poder decirle a mi hijo que construí el mejor acelerador de IA del mundo", declaró.

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, apostó fuertemente por la IA, incluyendo el compromiso de invertir hasta US$ 83.000 millones en Anthropic y OpenAI. A principios de este año, les dijo a los inversionistas que la compañía tenía contratos pendientes por valor de unos US$ 225.000 millones para los chips de Trainium. Mientras tanto, el presidente ejecutivo Jeff Bezos está desarrollando su propia empresa emergente de IA, llamada Prometheus .

Las alianzas de Odyssey con empresas de chips compensarán algunos de los elevados costes de entrenamiento y ejecución de los modelos que, según afirma, amplían los límites de la simulación mundial.

En una demostración, Cameron mostró cómo el modelo creaba una versión multijugador del juego Goldeneye de Nintendo de 1997 basándose únicamente en "píxeles, acciones y sonidos", en lugar de haber sido entrenado con la física específica del juego.

Según Cameron, las herramientas de la compañía funcionan con los chips H200 y B200 de Nvidia, y el costo de uso por persona oscila entre US$ 2 y US$ 4 por hora. Este costo no incluye el entrenamiento del modelo.

Luna Schmid, socia de GV (antes Google Ventures) con sede en Londres, afirmó que la fuerte inversión en el entrenamiento y la ejecución de modelos globales contribuiría a generar un momento similar al de GPT-3 para estos modelos, en referencia al avance de OpenAI en el campo de los modelos de lenguaje en 2020, que sentó las bases para el auge actual de la IA. GV también participó en la ronda de financiación.