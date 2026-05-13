Arabia Saudita lanzó ataques contra Irán

Riad quería demostrar que se estaba defendiendo, pero le dijo a Teherán que no se uniría a la ofensiva conjunta estadounidense-israelí.

Arabia Saudí lanzó múltiples ataques contra Irán en represalia por los ataques con misiles y drones que la república islámica llevó a cabo contra el reino durante la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, según informaron personas familiarizadas con el asunto.

Riad llevó a cabo los ataques después de que Irán atacara sus instalaciones energéticas y otras infraestructuras civiles para demostrar su voluntad de defenderse, pero comunicó a Teherán que no participaría en la campaña militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra la república.

Los ataques ponen de manifiesto cómo la guerra se convirtió rápidamente en una conflagración regional después de que Irán arremetiera contra sus vecinos árabes -vulnerables a su arsenal de misiles de corto alcance- para elevar los costes del conflicto para Estados Unidos, sus aliados regionales y la economía mundial.

Al igual que otros estados del Golfo, Arabia Saudí había instado a Estados Unidos a no iniciar la guerra y trató de convencer al Presidente Donald Trump de que siguiera una vía diplomática para resolver la crisis con Irán, advirtiendo que Teherán atacaría las instalaciones energéticas de la región rica en petróleo.

También comunicó a Washington que no permitiría que las fuerzas estadounidenses utilizaran su espacio aéreo o su territorio para lanzar ataques ofensivos contra Irán, en un esfuerzo por mantenerse al margen del conflicto tras haber intentado reducir las tensiones con Teherán en los últimos años.

Pero la actitud de Riad cambió después de que el régimen islámico respondiera al bombardeo estadounidense-israelí lanzando andanadas de misiles y drones contra sus vecinos del Golfo.

Arabia Saudí y Emiratos justifican sus ataques a Irán

La decisión de lanzar ataques contra Irán se tomó para demostrar a Teherán que Arabia Saudí estaba dispuesta y era capaz de defenderse.

Firas Maksad, director para Medio Oriente de Eurasia Group, afirmó que el objetivo de Riad había sido "mantener la disuasión sin caer en un conflicto abierto con Teherán".

"Desde el inicio de la guerra, los saudíes informaron a los iraníes sobre qué provocaría una reacción y por qué", dijo Maksad. "Incluso cuando Arabia Saudí tomó represalias, los canales de comunicación con Irán permanecieron abiertos para limitar una escalada descontrolada".

Bernard Haykel, profesor de estudios de Oriente Próximo en la Universidad de Princeton, quien conversó con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, afirmó que parecía que "esto se hizo de una manera muy deliberada y coordinada, con los iraníes informados por los saudíes y con el objetivo de alcanzar un modus vivendi".

Más recientemente, el reino estuvo presionando para que se reduzca la tensión y ha apoyado los esfuerzos paquistaníes para mediar en un acuerdo que permita consolidar un frágil alto el fuego y poner fin a la guerra.

Riad no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Cuando Trump puso en marcha la semana pasada un plan militar para guiar a los buques a través del estrecho de Ormuz, Arabia Saudí comunicó a Washington que no permitiría que sus bases ni su espacio aéreo se utilizaran en la operación, al considerar que se trataba de una medida de escalada que no había sido debidamente meditada.

El Presidente estadounidense detuvo abruptamente la misión, denominada "Proyecto Libertad", apenas un día después de su inicio.

Esa operación desencadenó enfrentamientos entre las fuerzas estadounidenses e iraníes, y Teherán disparó más de una docena de misiles y drones contra los Emiratos Árabes Unidos, poniendo a prueba severamente el alto el fuego que las partes en conflicto habían acordado el pasado 8 de abril.

Según otra persona familiarizada con el asunto, los Emiratos Árabes Unidos, que sufrieron el mayor impacto de las represalias iraníes, también lanzaron ataques contra la república durante el conflicto.

Según la fuente, el estado del Golfo comenzó a tomar medidas defensivas al inicio de la guerra, pero empezó a contraatacar cuando Irán atacó objetivos estratégicos en los Emiratos Árabes Unidos, como plantas petroquímicas.

Los Emiratos Árabes Unidos, que fueron blanco de unos 2.800 misiles y drones iraníes, negaron un informe israelí de marzo que afirmaba que habían lanzado ataques contra Irán, y declararon que se encontraban en "estado de defensa en respuesta a la brutal e injustificada agresión iraní".

Afirmó que "no busca verse involucrada en conflictos ni en una escalada", pero "reafirma su pleno derecho a tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía, seguridad nacional e integridad territorial".

Qatar descarta represalias

Qatar también debatió la posibilidad de lanzar un ataque de represalia contra Irán después de que su principal instalación de gas, Ras Laffan, fuera alcanzada en un ataque iraní, pero decidió no hacerlo y, en cambio, priorizó la desescalada, según informó un diplomático.

Arabia Saudí, que ha mantenido comunicaciones con Irán, no se ha visto tan afectada como otros estados, en parte porque gran parte del reino está fuera del alcance del arsenal de misiles de corto alcance del régimen islámico.

Sin embargo, Irán atacó instalaciones energéticas en el reino, la embajada estadounidense en Riad y bases estadounidenses.

El principal exportador de petróleo del mundo declaró el pasado mes que los ataques iraníes habían reducido temporalmente su capacidad de producción de petróleo en 600.000 barriles diarios y disminuido el flujo a través del oleoducto crítico Este-Oeste en 700.000 barriles diarios.

El oleoducto permitió a Arabia Saudí continuar con las exportaciones de petróleo a pesar de que Irán prácticamente ha cerrado el estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas del mundo, y el reino sigue vendiendo hasta 7 millones de barriles diarios.

Los esfuerzos por negociar un acuerdo para poner fin a la guerra han fracasado, y esta semana Trump declaró que el alto el fuego estaba "en cuidados intensivos" después de rechazar la contrapropuesta de Teherán para un acuerdo que pusiera fin a la guerra y reabriera el estrecho de Ormuz.

Los diplomáticos creen que aún hay margen para un acuerdo, pero los mediadores no han logrado hasta ahora superar las grandes diferencias y la profunda desconfianza entre las partes, en particular en lo que respecta al programa nuclear de Irán, ya que ambas partes creen tener la sartén por el mango.