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Arabia Saudita lanzó ataques contra Irán

Riad quería demostrar que se estaba defendiendo, pero le dijo a Teherán que no se uniría a la ofensiva conjunta estadounidense-israelí.

Por: Financial Times

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 18:00 hrs.

Irán guerra Estados Unidos estrecho de ormuz
<p>Reuters</p>

Reuters

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